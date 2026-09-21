Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, acaparó por completo las miradas durante la aparición de Jorge Jesus, el nuevo entrenador, en el primer entrenamiento con «Brasil de Europa».

Jesus ya había dirigido a Ronaldo en el Al-Nassr durante la temporada pasada, y lo condujo hacia la conquista del título de la Roshn Saudi League, para luego marcharse y asumir las riendas de Portugal, tras lo cual convocó a «El Bicho» durante la primera concentración.

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La cuenta de la selección de Portugal publicó a través de la plataforma «X» un vídeo del primer entrenamiento de Jesus con «Brasil de Europa» y, mientras hablaba con los jugadores dentro del gimnasio, Ronaldo miró a su compañero Diogo Dalot, sonriendo de una manera que expresaba su admiración por las palabras del «veterano portugués».

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Ronaldo y Jesus mantienen una relación magnífica que quedó de manifiesto durante su etapa en el Al-Nassr, ya que «El Bicho» fue una razón principal de su llegada para dirigir al «Al-Alami» mediante una llamada telefónica.

Se espera que Jesus dirija a la selección de Portugal en sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Gales y Noruega los días 24 y 27 de septiembre, respectivamente.