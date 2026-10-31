Lamine Yamal no esperó mucho para responder dentro del campo a su exclusión de la carrera por el Balón de Oro de 2026, después de marcar un golazo en la portería del Deportivo Alavés durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la competición de LaLiga, confirmando la continuidad de su influencia ofensiva con el Barcelona, pese a haber quedado tercero en la votación por detrás del ganador, Harry Kane.
El gol de Yamal llegó cerca del final de la primera mitad, tras aprovechar un pase hacia atrás del portugués João Cancelo para lanzar un potente disparo con su pierna izquierda que se alojó en la escuadra lejana de la portería del Alavés, en medio de una celebración especial del jugador y de sus compañeros del conjunto catalán.
La joven estrella, que viste el dorsal número 10, elevó su cuenta a 11 goles durante la presente temporada, con 9 goles en LaLiga y dos en la Liga de Campeones de Europa; además, llegó al partido con 10 asistencias en su haber, alcanzando un total de 21 contribuciones directas en 14 partidos oficiales.
Estas cifras reflejan el doble papel que desempeña Yamal en el sistema del entrenador Hansi Flick, ya que su influencia no se limita a amenazar la portería rival y marcar goles, sino que se extiende a la creación de ocasiones y a ofrecer asistencias, convirtiéndose en una de las principales fuentes de peligro ofensivo del equipo.