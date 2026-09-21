Jorge Valdano, leyenda y exentrenador del Real Madrid, criticó a Fede Valverde, jugador actual del equipo, tras su reacción "ingenua" en el derbi de Madrid.

El Real Madrid perdió por dos goles a uno ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, en el derbi de la capital española, ayer domingo, en la séptima jornada de LaLiga.

El encuentro estuvo marcado por polémicas situaciones arbitrales, entre las que destacó la reclamación del Real Madrid para que se expulsara a Kang-in Lee, jugador del Atlético, tras su fuerte entrada sobre Valverde.

Sin embargo, la tecnología del vídeo no intervino, y el árbitro no tomó ninguna decisión, lo que provocó una enorme ola de indignación en el club blanco.

Jorge Valdano comentó la actitud de Valverde en la polémica jugada con Kang-in Lee.

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Valdano dijo en el canal Movistar Plus Deportes: "Recuerden que Mourinho acusó a Valverde de ingenuidad en un partido, porque se levantó demasiado rápido tras una falta que creyó merecedora de un castigo mayor. Y aquí siento que Valverde se levanta demasiado rápido, y eso puede resultar engañoso".

La Real Academia Española señala que el término "ingenuo" se usa para describir a una persona inocente, que confía con facilidad o que interactúa con la vida con una simpleza parecida a la de un niño.

Valdano se refería a las críticas de Mourinho tras el partido del Real Madrid contra el Real Betis, donde el entrenador portugués dijo: "La primera acción del partido fue una tarjeta amarilla clara para el jugador que derribó a Valverde. Luego, un minuto después, otra tarjeta amarilla para el jugador que cometió una falta grave contra Vinicius. Pero los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid, que carecen de experiencia y habilidad".

Y añadió: "Los jugadores del Real Madrid recuperan el equilibrio de inmediato, mientras que los del Betis son más listos, y con el apoyo de una afición magnífica que los empuja y presiona, logran hazañas de este tipo".

El Real Madrid anunció que Valverde terminó el partido del derbi contra el Atlético de Madrid lesionado tras sufrir una violenta entrada de Kang-in Lee: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Fede Valverde por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un fuerte traumatismo en su tobillo izquierdo".

Pablo González Fuertes, analista arbitral del programa "Marcador" de Radio Marca, señaló que "la entrada de Kang-in Lee sobre Valverde merecía la expulsión con tarjeta roja".

Mourinho fue claro al respecto y estalló de rabia en la rueda de prensa al decir: "Sí, podríamos habernos ahorrado la rueda de prensa porque la historia del partido está clara aquí. Hay dos tarjetas rojas claras (la de Kang-in Lee sobre Valverde y la de Cuti Romero sobre Bellingham)".







