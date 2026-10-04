La leyenda del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic dio su opinión sobre quién es el candidato más merecedor del Balón de Oro de 2026.

Mientras que Thierry Henry no lo incluyó ni siquiera entre sus dos mejores, Zlatan Ibrahimovic consideró que Lamine Yamal, jugador del Barcelona, es el candidato merecedor del Balón de Oro de 2026.

La estrella de 19 años se encuentra entre los principales candidatos a ganar lo que se considera, de forma generalizada, el premio individual más importante del fútbol, después de brillar tanto con el Barcelona como con España la temporada pasada.

Yamal ganó el título de LaLiga y el Mundial. También obtuvo el premio al mejor jugador de LaLiga de este año.

El joven, que quedó segundo en la votación del año pasado, llevaba a cabo una campaña electoral antes de la votación. Expuso sus argumentos en una serie de entrevistas el mes pasado, donde dijo: "Hubo grandes estrellas en el fútbol, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona... pero nadie logró tantos éxitos a una edad tan temprana".

Y añadió: "Estaba el ejemplo de Pelé, pero nadie lo ha hecho recientemente".

Y cuando se le preguntó a la exestrella del Barcelona por su elección para el Balón de Oro, respondió a una serie de preguntas rápidas que le planteó la cadena ESPN durante el evento de lanzamiento del FC 27 en Nueva York, diciendo "Yamal".









Por el contrario, Henry prefirió al rival de Yamal, la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

El compañero de Ibrahimovic en Fox Sports dijo a principios de este mes: "Es Kylian Mbappé. Sí, algunos me dirán que no ha ganado nada. Creo que esto ya ha pasado antes en la historia del premio, algunos deberían investigarlo".

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Y añadió: "Pero para mí, es Kylian. Cuando ves lo que ha logrado a nivel individual... máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, máximo goleador de LaLiga y máximo goleador del Mundial también. Michael Olise tiene el mismo logro en cuanto a creación de goles".

Henry añadió: "Solo quería dejar claro que hay muchos candidatos, y no son candidatos corrientes, para ser justos. Pero yo personalmente elegiría a Mbappé. Y Michael Olise está cerca de él".

El portugués.