El Inter de Milán logró una victoria agónica sobre su invitado, la Fiorentina, por 2-1 este domingo, en el marco de la octava jornada de la Serie A, gracias a dos goles tardíos del francés Marcus Thuram y de Piotr Zielinski.

Después de que Alejandro Giménez adelantara a la Fiorentina en el minuto 65, con un disparo misil que el guardameta del Inter solo vio en la red.

Thuram logró el empate para el Inter en el minuto 90, antes de que Piotr Zielinski arrebatara el gol de la victoria desde un penalti en el octavo minuto del tiempo añadido, para que los locales se llevaran tres valiosos puntos.

La importancia del gol de Thuram no se limitó a salvar al Inter, ya que se convirtió en el tercer jugador en la historia del club en marcar en al menos siete partidos consecutivos como local en la Serie A, desde la adopción del sistema de tres puntos por victoria.

Según la red de estadísticas «Opta», el delantero francés se unió al belga Romelu Lukaku, que marcó en siete partidos consecutivos en casa del Inter en 2021, y al italiano Christian Vieri, poseedor del récord al marcar en 11 partidos consecutivos en 2003.

El Inter elevó su casillero a 22 puntos tras conseguir su séptima victoria en 8 partidos, por un empate, para terminar la jornada igualado a puntos con la Lazio, con ventaja del Inter por diferencia de goles según la clasificación tras el partido.

En cambio, la Fiorentina se quedó estancada en cuatro puntos, prolongando su sufrimiento en el inicio de la temporada, tras encajar su sexta derrota en 8 partidos, por una victoria y un empate.