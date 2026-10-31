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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: Fermín López se impone ante Flick y firma una noche excepcional en el Camp Nou

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
F. Lopez
España

Un golazo

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Fermín López continúa confirmando su importancia en el engranaje ofensivo del Barcelona, después de desempeñar un papel destacado en la ventaja de su equipo ante el Deportivo Alavés, en la Liga española, al fabricar el primer gol de Raphinha, antes de encargarse él mismo de anotar el segundo tanto con un potente disparo desde un ángulo cerrado.

El canterano del Barcelona empezó a marcar la diferencia cuando rompió la defensa del Alavés, antes de enviar un pase decisivo a Raphinha, que abrió el marcador, para luego, unos 20 minutos después, volver a ampliar la ventaja del conjunto catalán, tras arrancar de nuevo hacia el área y lanzar un disparo cruzado que sorprendió al portero del Alavés, Sivera, y acabó dentro de la red.

Fermín se ha convertido en uno de los elementos importantes en el equipo del técnico Hansi Flick, después de desempeñar un papel influyente antes de la lesión de Dani Olmo, y continúa aportando en la posición de creador de juego.

El jugador elevó su cuenta a 6 goles esta temporada, con 5 en la Liga española y uno en la Liga de Campeones de Europa, además de ofrecer 5 asistencias, cuatro de ellas en la competición local, con lo que ha dejado su huella goleadora o de asistencia en 6 partidos durante la presente temporada.

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