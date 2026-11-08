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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: Fermín López le da la vuelta a la tortilla ante el Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
F. Lopez
España

En la peor mitad del Barcelona

El Barcelona remontó su desventaja ante el Atlético de Madrid para ponerse por delante con un 2-1, después de que Fermín López marcara su segundo gol personal en el partido, dándole al conjunto catalán la ventaja en el estadio Wanda Metropolitano, en el marco de la duodécima jornada de LaLiga.

Fermín ya había salvado al Barcelona de terminar la primera mitad por detrás, tras anotar el gol del empate en el minuto 43, después de una internada de Pedri por la banda que terminó en los límites del área; el balón le llegó de rebote y lo remató con su pierna izquierda a la red, luego de que Marc Bernal no lograra alcanzarlo.

El Atlético de Madrid impuso su dominio sobre el desarrollo de la primera mitad, pero el Barcelona logró regresar antes del descanso, gracias al gol de Fermín que devolvió el partido al punto de partida y le dio a su equipo la oportunidad de completar la remontada en la segunda mitad.

En la segunda mitad, el Barcelona dominó el desarrollo del juego hasta que Fermín logró marcar un segundo gol, después de que Lamine Yamal le sirviera un balón magnífico dentro del área, y culminó la jugada con un remate preciso con su pierna derecha hacia la portería, superando al portero Jan Oblak, para anotar su segundo gol y conducir al Barcelona a ponerse por delante tras darle la vuelta al marcador.

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Fermín López elevó su cuenta a 8 goles durante la presente temporada, de los cuales 7 son en LaLiga, después de haber marcado previamente ante el Elche con dos goles, el Athletic de Bilbao, el Valencia y el Alavés en la pasada jornada.

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