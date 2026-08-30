Manchester United recuperó su equilibrio de la mejor manera posible, después de remontar una desventaja de un gol para lograr una goleada contundente por 5-1 sobre su invitado Ipswich Town, en la segunda jornada de la Premier League inglesa, logrando así su primera victoria de la temporada bajo la dirección del entrenador Michael Carrick.

La estrella portuguesa Bruno Fernandes fue el protagonista indiscutible del encuentro, después de anotar tres goles ("hat-trick") y liderar a Manchester United en la goleada a su rival, mientras que Bryan Mbeumo añadió el quinto gol tras una pase mágico que le sirvió el capitán del equipo.

Ipswich sorprende y Bruno devuelve al United

Manchester United impuso su dominio desde el inicio, pero Ipswich fue quien abrió el marcador en el minuto 29 a través de Leif Davis con un disparo espectacular que impactó en la parte baja del larguero antes de acariciar las redes.

Los locales no esperaron mucho para responder, ya que Bruno Fernandes aprovechó un grave error de la defensa del Ipswich en el minuto 40, para quedar solo ante la portería y anotar el gol del empate, terminando la primera parte con un resultado de 1-1.

Inicio arrollador de la segunda parte

El United entró en la segunda parte con una determinación diferente, y tras una serie de ocasiones peligrosas, Jacob Greaves, defensa del Ipswich, marcó un gol en propia puerta en el minuto 56 después de desviar un balón dentro del área hacia su propia red.

Las celebraciones del United se detuvieron por unos instantes después de que el árbitro recurriera a la tecnología de vídeo para revisar la existencia de un toque de mano al inicio de la jugada, antes de confirmar la validez del gol.

Pocos minutos después, el United obtuvo un penalti tras una zancadilla dentro del área, que Bruno Fernandes lanzó con éxito en el minuto 61, para dar a su equipo el tercer gol.

El hat-trick lo sentencia

Los locales continuaron con su presión ofensiva, y un intento de Bryan Mbeumo dentro del área rebotó ante Bruno Fernandes, quien no dudó en enviarlo a las redes en el minuto 68, completando el hat-trick en medio de las celebraciones de la afición de Old Trafford.

A pesar de su cómoda ventaja, el United no bajó el ritmo, sino que siguió generando ocasiones, donde el portero Cieran Slicker privó tanto a Marcus Rashford como a Matheus Cunha y Patrick Dorgu de añadir más goles con paradas destacadas.

Mbeumo cierra la manita

En el minuto 82, Bryan Mbeumo cerró el festival de goles después de recibir un pase preciso de Bruno Fernandes, para quedar solo ante el portero y colocar el balón de manera espectacular por encima de él, anunciando el quinto gol.

El United intentó añadir más en los últimos minutos, pero el brillo del portero del Ipswich impidió aumentar la cosecha, terminando el partido con una merecida victoria de Manchester United por 5-1.

Con esta victoria, Manchester United borró los efectos de su derrota en la primera jornada ante el Hull City, y envió un fuerte mensaje de que es capaz de competir, bajo la dirección de su brillante capitán Bruno Fernandes, quien firmó uno de sus mejores partidos con la camiseta del equipo.