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Vídeo: ¿El gol de la temporada? La estrella del Brighton marca de forma legendaria

Brighton vs Crystal Palace
Brighton
Crystal Palace
Premier League
Diego Gómez
Inglaterra
Paraguay

Un disparo destacado

El paraguayo Diego Gómez, jugador del Brighton, se robó todas las miradas con un golazo desde muy lejos, durante el partido de su equipo ante el Crystal Palace, este domingo, en la séptima jornada de la Premier League.

El gol de Gómez llegó en el minuto siete de juego, después de recibir un pase que lo dejó en el círculo central, donde aprovechó el adelantamiento del portero Walter Benítez para ejecutar un disparo intercontinental que terminó en las mallas.

El tanto de Gómez se produjo apenas tres minutos después de que el Brighton se adelantara con un gol en propia puerta, marcado por error por el defensor del Crystal Palace Jaydee Canvot en el minuto cuatro, lo que les dio a los locales un arranque perfecto en el encuentro.

La presión ofensiva del Brighton no se detuvo ahí, ya que Yasin Ayari añadió el tercer gol en el minuto diez, tras recibir un pase de Charalampos Kostoulas, antes de lanzar un remate que golpeó en uno de los defensores y cambió de dirección hacia la red.

El Brighton impuso su dominio en el desarrollo del partido durante los primeros minutos, aprovechando su eficacia ofensiva y el desconcierto en la defensa del Crystal Palace, que se encontró con un 3-0 en contra después de apenas diez minutos.

Pero el gol de Gómez captó una atención especial, gracias a la potencia y la precisión del disparo desde fuera del área, otorgándole al jugador del Brighton un momento excepcional al inicio del encuentro y planteando de forma temprana la pregunta sobre la posibilidad de que su tanto compita por el título al más bello de esta temporada.



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