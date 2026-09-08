Vídeo: el Comité Técnico de Árbitros responde oficialmente a Mourinho sobre la polémica del penalti fallado por Mbappé

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol respondió al portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras la polémica que estalló después de la derrota del conjunto blanco ante el Real Betis por un gol a cero.

Mourinho se preguntó en una rueda de prensa ayer lunes, criticando a Iglesias Villanueva, el árbitro responsable del videoarbitraje (VAR) en el partido entre el Real Madrid y el Real Betis: "¿Por qué no se repitió el penalti contra el Betis? ¿Es porque el VAR no conocía las reglas? ¿O porque no quiso hacerlo?".

Mbappé falló un penalti para el Real Madrid, y el conjunto blanco reclamó la repetición del lanzamiento alegando la entrada de uno de los jugadores del Betis al área antes de la ejecución, algo a lo que el árbitro no accedió.

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El Comité Técnico de Árbitros señaló en su análisis de las jugadas arbitrales de esta jornada a través del programa "Tiempo de Revisión": "Mbappé lanza el penalti, y Valles lo detiene; luego Bartra se lanza sobre el rechace y lo despeja a córner. En el momento del lanzamiento del balón, uno de los pies de Bartra estaba en el aire y el otro tocaba el suelo".

Y añadió, comentando la decisión del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol: "Si el jugador está en el aire en el momento del lanzamiento del penalti, su posición se determina en función de la posición prevista de sus pies si estos tocaran el suelo. La regla del 'en el aire' solo se aplica cuando todo el cuerpo está separado del suelo".

Por este motivo, el Comité considera que el VAR estuvo en lo correcto al no ordenar la repetición del lanzamiento del penalti: "Bartra no estaba en el aire porque uno de sus pies tocaba el suelo. Tampoco pisó el arco del área. Bartra no cometió ninguna infracción. No debe repetirse el lanzamiento del penalti. Es la decisión correcta del árbitro y del VAR".







