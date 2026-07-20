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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Vídeo: El Bayern de Múnich sorprende a todos con un mensaje decisivo sobre Oliisi

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¿Qué es?

El Bayern de Múnich presentó este lunes su nueva equipación de reserva. Muchos ven en ello un mensaje al Real Madrid sobre el futuro de su estrella francesa Michael Oulissi, quien protagonizó el vídeo de lanzamiento luciendo el nuevo uniforme. como si el club bávaro quisiera demostrar que Oulissi «es jugador del Bayern y seguirá siéndolo».

Según «Sky Alemania», el Bayern no planea dejarlo marchar, confiado en las garantías que Florentino Pérez le dio: el Madrid no lo fichará este verano. y el jugador y sus agentes ratificaron durante el Mundial 2026 su deseo de permanecer en Múnich.

Vincent Kompany, técnico belga del Bayern, apareció en el vídeo y afirmó: «Todos estamos ilusionados con lo que está por venir», lo que reafirma la continuidad de Oulissi en el proyecto.

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Los últimos rumores que vinculaban a Oulisi con el Real Madrid no han modificado la postura del club, seis veces campeón de Europa: «Oulisi no está en venta». El Bayern ya prepara la próxima temporada con el francés como pilar del proyecto.

Su contrato, vigente hasta 2029 y sin cláusula de rescisión, refuerza la postura del club. La directiva no solo descarta venderlo, sino que estudia ampliar su contrato y colocarlo en lo más alto de la escala salarial.

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