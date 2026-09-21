El Atlético de Madrid envió un duro mensaje al Real Madrid y a su entrenador José Mourinho, exigiendo el fin de lo que calificó como "el acoso a los árbitros", a raíz de la polémica que siguió al derbi de la capital española en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Las repercusiones del derbi continúan al día siguiente del encuentro, ya que en el Atlético de Madrid reina un ambiente de alegría tras la victoria, antes del parón que se extiende durante tres semanas, mientras que el Real Madrid siente que fue víctima de una gran injusticia arbitral.

Mourinho encarnó esta postura durante la rueda de prensa, después de mostrar una imagen que incluía dos jugadas polémicas, a lo que el club madrileño respondió al técnico portugués.

El Atlético de Madrid publicó su mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales, recurriendo también a una impresora, en el que escribió: "Detengan el acoso a los árbitros ya", acompañado de una imagen de Mourinho dentro de la sala de prensa del estadio Riyadh Air Metropolitano, mostrando la imagen impresa que había desatado la polémica unos minutos antes.





Ya antes, Diego Simeone, director técnico del Atlético, había respondido al técnico portugués desde el mismo asiento, apenas unos minutos después del incidente, diciendo: "No todo vale. Te llames Mourinho, Flick o Simeone, no se pueden sobrepasar los límites del respeto".

El club reafirmó su compromiso con este mensaje, después de haber lanzado ya críticas irónicas durante derbis anteriores, mediante publicaciones que aludían a "la máquina" mediática.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"