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El Real Madrid-PSV dejó una escena curiosa en la que el portugués José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, se vio implicado de forma indirecta. El actor Ramez Galal le lanzó un llamamiento en tono de burla desde la grada, cerca del cuerpo técnico madridista en el Santiago Bernabéu, para que dejara el club español y se hiciera cargo del Al Ahly egipcio.

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Ramez aprovechó que estaba en la grada, cerca del banquillo del Real Madrid, para dirigirse al técnico portugués: «Mourinho, el Al Ahly te quiere, Mourinho. Essam Serag vendrá mañana a cerrar el acuerdo contigo». Se refería al responsable del área de fichajes del Al Ahly.

El artista egipcio continuó con su llamamiento en clave de humor: «Deja el Real Madrid y ven a entrenar al Al Ahly. Amouta se ha ido y Yassin Mansour te regalará una villa». Aludía así al vicepresidente del Al Ahly, que lleva el área de fútbol junto a Sayed Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva.

Ramez Galal publicó en su cuenta de Instagram varios vídeos grabados en el estadio durante su monólogo dirigido a Mourinho. Uno de ellos lo acompañó con un comentario irónico: «¿Le mandamos el contrato a Mourinho?». La escena tuvo una gran acogida entre sus seguidores, dado que la broma estaba ligada a los recientes cambios en el banquillo del Al Ahly.

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En otro vídeo, tras uno de los goles de Mbappé, escribió: «Llevaos a Benjdida cedido y dadnos a Mbappé en venta definitiva».

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La propuesta de Ramez llega en un momento en el que el Al Ahly busca nuevo entrenador. El club anunció que prescindía del técnico marroquí Hussein Amouta y de su cuerpo técnico tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids en la liga egipcia, la primera del equipo en todas las competiciones esta temporada.

La salida de Amouta respondió a un planteamiento presentado por Yassin Mansour, vicepresidente del club, y Sayed Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva y responsable del área de fútbol. La junta directiva les encargó proponer candidatos para suceder al técnico marroquí en las horas siguientes al anuncio de la decisión.

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Este miércoles, el Al Ahly nombró al egipcio Sami Komsan sustituto interino de Amouta hasta que se cierre la contratación de un nuevo entrenador extranjero. El conjunto cairota ha caído al tercer puesto de la Premier League egipcia, con 20 puntos, a siete del líder, el Pyramids, y a dos del segundo, el Zamalek.

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Por su parte, Mourinho dirigía al Real Madrid ante el PSV neerlandés en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El equipo español protagonizó una gran remontada después de llegar al descanso por detrás en el marcador, tras el gol de penalti del veterano croata Ivan Perišić en el minuto 32.

El Real Madrid le dio la vuelta al resultado en la segunda parte. Federico Valverde firmó el empate en el minuto 50 y Jude Bellingham hizo el segundo en el 60. Después, Kylian Mbappé amplió la ventaja con un doblete en los minutos 64 y 84, y Vinícius Júnior cerró la manita en el 87 para sellar el 5-1 del conjunto blanco.

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