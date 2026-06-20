El delantero del Sunderland inglés, Brian Proby, ha pasado a la historia del Mundial tras llevar a la selección de Holanda a una ventaja de 2-0 sobre Suecia en la primera parte del partido de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026.

Probi marcó los dos goles en los primeros 17 minutos, dando a los “Molinos” una ventaja temprana.

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Según el portal francés «stats foot», Probi es el jugador más joven en marcar un doblete en un Mundial desde el alemán Lukas Podolski, quien anotó dos goles contra Suecia en los primeros 12 minutos del partido del 24 de junio de 2006.









Además, es el holandés más joven en lograr un doblete en un Mundial desde que Johan Neeskens lo hiciera ante Bulgaria el 23 de junio de 1974.

Probi consiguió el récord con 24 años y 4 meses, mientras que Neeskens tenía 22 años y 9 meses cuando marcó su doblete hace más de cinco décadas.



