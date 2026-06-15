La cuenta de estadísticas «Squawka» elogió el gol de Imam Ashour, estrella de Egipto, ante Bélgica en la primera jornada del Mundial 2026.

Los Faraones se adelantaron en el 19’ con un misil de Imam Ashour desde fuera del área que Courtois no pudo detener.

Squawka Statistics publicó en X: «¡Quizá hayamos visto el gol más destacado del torneo hasta ahora!... Imam Ashour ha dado a Egipto la ventaja sobre Bélgica en el minuto 19».



Es el primer tanto internacional de Ashour,



que se convierte en el cuarto egipcio en marcar en un Mundial tras Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani y Mohamed Salah.



Egipto comparte el Grupo D con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Egipto aún busca su primer triunfo en Copas del Mundo.



