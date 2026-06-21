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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: Cabo Verde sorprende a Uruguay con un gol inolvidable en el Mundial

Uruguay vs Cabo Verde
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K. Lenini
Uruguay
Cabo Verde
EE. UU.

La selección africana participa por primera vez en el Mundial

Cabo Verde, apodado «Las Islas Verdes», marcó su primer gol en un Mundial al vencer a Uruguay en la segunda jornada del Grupo 8.

Es su primera participación en la fase final y ya sumó un valioso empate sin goles ante España en la primera jornada, misma fecha en la que Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudí.

En el minuto 21, Kevin Linene hizo historia al anotar el primer gol de Cabo Verde en un Mundial.

El grupo lo completan España y Arabia Saudí, con victoria española 4-0 esta noche.


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 Según Opta, es el primer equipo en estrenarse en un Mundial con un tiro libre directo desde al menos 1966, y apenas su segundo remate entre los tres palos en el torneo.



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