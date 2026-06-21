Vídeo: Cabo Verde sorprende a Uruguay con un gol inolvidable en el Mundial

Cabo Verde, apodado «Las Islas Verdes», marcó su primer gol en un Mundial al vencer a Uruguay en la segunda jornada del Grupo 8.

Es su primera participación en la fase final y ya sumó un valioso empate sin goles ante España en la primera jornada, misma fecha en la que Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudí.

En el minuto 21, Kevin Linene hizo historia al anotar el primer gol de Cabo Verde en un Mundial.

El grupo lo completan España y Arabia Saudí, con victoria española 4-0 esta noche.









Según Opta, es el primer equipo en estrenarse en un Mundial con un tiro libre directo desde al menos 1966, y apenas su segundo remate entre los tres palos en el torneo.







