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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Aunque no marcó, la celebración de Ronaldo se vio en el Mundial

C. Ronaldo
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El jugador portugués no marcó en el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo.

Cristiano Ronaldo debutó en el Mundial 2026 sin marcar ante la República Democrática del Congo, pero su celebración llamó la atención.

Tras el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026, el miércoles, recibió numerosas críticas por su discreta actuación.

Exactamente 24 horas después, su famosa celebración reapareció en el Mundial: durante el República Checa 1-1 Sudáfrica del jueves, en la segunda jornada de grupos.

En el minuto 83, Tebohu Mokwena igualó de penalti para Sudáfrica, primer gol de los «Bafana Bafana» en el torneo.

Tras marcar, el jugador se dirigió a la grada e imitó la celebración del “sueño” que popularizó Ronaldo en el Manchester United entre 2021 y 2022.

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Aunque Ronaldo ya no la usa desde su salida de Old Trafford a finales de 2022, la celebración sigue ligada a su nombre, pues fue él quien la popularizó.

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