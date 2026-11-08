El cuarto gol del Manchester United en la portería del Aston Villa generó una amplia polémica arbitral, después de que el árbitro Chris Kavanagh validara el gol del empate (4-4) que marcó Patrick Dorgu en el minuto seis del tiempo añadido, pese a las protestas de los jugadores del equipo visitante por una falta contra el portero japonés Suzuki durante el intento de despejar el balón.

El gol llegó para completar una remontada dramática del Manchester United, que iba por detrás con un 4-2 hasta los últimos minutos, antes de que Joshua Zirkzee recortara la diferencia en el minuto 92 y de que Dorgu lograra el empate en el minuto 96, dándole así a los locales un punto que parecía inalcanzable tras el guion que vivió el encuentro, disputado en el estadio de Old Trafford, en la décima jornada de la Premier League.

La jugada llegó después de que el portero del Manchester United, Senne Lammens, subiera al área del Aston Villa para participar en el último ataque y, con la ejecución del balón, pareció que Lammens obstaculizó el movimiento de Suzuki y le impidió llegar a él de la forma necesaria, de modo que el balón le llegó a Dorgu, quien aprovechó la situación y marcó el gol del empate, en medio de fuertes reclamaciones de los jugadores del Aston Villa que pedían la anulación del tanto.

El videoarbitraje intervino para revisar la jugada antes de que se validara el gol, lo que avivó la polémica sobre si existía una falta sobre el portero del Aston Villa, sobre todo porque Suzuki no pudo hacerse con el balón después de que Lammens chocara con él durante su intento de salir a despejarlo; además, en los instantes siguientes se produjeron protestas del portero japonés, que vio una tarjeta amarilla.

El Aston Villa había comenzado el enfrentamiento con mucha fuerza, después de que Alisson Edward marcara el primer gol en el primer minuto, antes de que Nicolas Jackson añadiera el segundo en el minuto cuatro, pero Bruno Fernandes devolvió al Manchester United al partido al transformar un penalti en el minuto 16, y después Youri Tielemans logró el empate en el minuto 44, para terminar el primer tiempo con un 2-2.

Con el inicio de la segunda parte, el Aston Villa volvió a adelantarse de nuevo, después de que John McGinn marcara el tercer gol de penalti en el minuto 48, antes de que Leon Goretzka añadiera el cuarto en el minuto 53, aprovechando un error defensivo de Leny Yoro, de modo que el equipo visitante parecía encaminado a llevarse los tres puntos.

Pero el Manchester United se negó a rendirse y continuó con sus intentos hasta los últimos minutos, hasta robar dos goles en el tiempo añadido y terminar el encuentro con un empate a 4-4.