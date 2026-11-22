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La estrella argentina Lionel Messi desató una gran polémica durante el Inter Miami-Columbus Crew, después de enzarzarse con un jugador del equipo rival y lanzarle el balón a la cara cuando intentaba sacar de banda. Una acción que ha reabierto el debate sobre el trato de los árbitros a las grandes estrellas y sobre si las normas disciplinarias se aplican sin distinciones.

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Los últimos minutos de la primera parte estuvieron marcados por la tensión entre Messi y el chileno Gonzalo Tapia, delantero del Columbus Crew, después de que este intentara impedir que el astro argentino sacara rápido de banda.

Ante la insistencia de Tapia en interponerse y retrasar la reanudación del juego, Messi reaccionó con enfado y acabó lanzando el balón a la cara del jugador chileno, que cayó al suelo dolorido.

El árbitro Allen Chapman intervino para calmar los ánimos, pero tomó una decisión que generó mucha polémica: mostró la tarjeta amarilla tanto a Messi como a Tapia, sin recurrir a la expulsión, pese a las protestas de los jugadores del Crew.

Las imágenes que circulan en redes muestran que el balón impactó en la cara del jugador del Columbus, y la acción se ha convertido en el centro de atención de los medios deportivos.

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Una dura derrota que agrava la crisis del Inter Miami

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El incidente se produjo en una noche desastrosa para el Inter Miami, que cayó en su estadio ante el Columbus Crew por 0-3 en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS, que se disputa al mejor de tres partidos.

Gonzalo Tapia abrió el marcador para el Columbus de penalti en el minuto 8, después de que el portero del Inter Miami, Dayne St. Clair, lo derribara dentro del área.

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La misión de los locales se complicó aún más en el minuto 36, cuando Gonzalo Luján fue expulsado por doble amarilla, lo que obligó al equipo a terminar el partido con diez jugadores.

En la segunda parte, Taha Habroune firmó el segundo gol del Columbus en el minuto 52, y Tapia volvió a aparecer para anotar su doblete y el tercero de su equipo en el minuto 58.

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Pese a los intentos de Messi, que desperdició dos ocasiones claras en la primera parte, el portero Patrick Schulte detuvo sus disparos y, tras una actuación destacada, terminó el partido con la portería a cero.

Messi, ante el riesgo de una eliminación prematura

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La derrota tiene una importancia doble para el Inter Miami, vigente campeón de la MLS, que ahora está obligado a ganar a domicilio en el segundo partido ante el Columbus, el 27 de noviembre, para forzar un tercer encuentro decisivo. Una derrota supondría el final de su andadura en la competición.

Antes del inicio del partido, Messi había recibido la Bota de Oro de la MLS tras cerrar la temporada regular con 26 goles y 17 asistencias, un premio que conquista por segunda temporada consecutiva.

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Así, la noche en la que se celebraba el logro individual de Messi se convirtió en una de las más complicadas para él y para su equipo, entre una derrota abultada, la polémica arbitral y una amenaza real de quedar eliminado prematuramente de la lucha por el título.