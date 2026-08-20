Un grupo de peñas y organizaciones de aficionados de distintas partes del mundo ha lanzado una petición electrónica que reclama la dimisión de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), y la puesta en marcha de reformas de calado dentro del organismo.

Según el diario L'Équipefrancés, una alianza internacional de asociaciones de aficionados lanzó la petición este jueves a través del sitio web Change.org, exigiendo la salida de Infantino y una profunda reestructuración de la FIFA.

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El comunicado que acompaña a la petición señalaba: «El fútbol pertenece a quienes llenan los estadios, siguen a sus clubes y a sus selecciones nacionales tanto en las victorias como en las derrotas, viajan a través de países y continentes, transmiten este deporte de generación en generación y lo mantienen vivo cada día del año. Y, sin embargo, parece que un solo hombre cree que es más importante que el propio fútbol».

Entre los firmantes de la petición figuran los colectivos Football Supporters Europe, Association nationale des supporters e Irrésistibles Français, junto a organizaciones y peñas de aficionados de distintos países y continentes.

La petición llega a raíz de la polémica que suscitó el plan «FIFA Forward Enterprise», que pretendía vender una parte de los derechos y los ingresos de la Copa del Mundo a inversores del sector privado, antes de que el plan fracasara en su avance.

«Traición»

Las organizaciones de aficionados acusaron a la FIFA de haber preparado el proyecto en secreto y de haberlo ocultado a los miembros de la federación y a los aficionados, y describieron lo ocurrido como «una traición que el fútbol nunca olvidará».

Asimismo, las organizaciones consideraron que el proyecto de venta de una parte de los ingresos de la Copa del Mundo «representa el último episodio de una serie de decisiones y políticas» que, a su juicio, han perjudicado al fútbol, citando lo que calificaron de implicación secreta de Infantino en el proyecto de la Superliga europea, la propuesta de celebrar la Copa del Mundo cada dos años y la política de precios de las entradas del Mundial de 2026, junto a lo que describieron como una cultura de intimidación y de concentración del poder en manos del presidente de la FIFA.

Las organizaciones firmantes exigen la dimisión inmediata de Infantino, además de reformas que garanticen una mayor transparencia en las grandes decisiones y una participación real de las confederaciones continentales, los clubes, los jugadores y los aficionados en la determinación del futuro del fútbol.

También reclaman que se establezcan límites a las competencias de la dirección ejecutiva de la FIFA y que se garantice que los ingresos del fútbol se reinviertan en el juego y en su desarrollo, en lugar de destinar una parte de ellos a inversores ajenos al mundo del fútbol.

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