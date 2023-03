"Ves a tus amigos pasarlo bien y te gustaría estar pero estoy en Holanda porque el fútbol es mi sueño"

Anselmo García Macnulty dejó su casa con sólo 17 años para luchar por ser futbolista y ahora vive su primera temporada como proofesional.

Anselmo García Macnulty (Sevilla, 2003) apenas acaba de cumplir 20 años pero habla con el aplomo de un veterano. El central se formó en la cantera del Real Betis pero con solo 16 años decidió marcharse a Alemania para terminar su formación en la cantera del Wolfsburgo. Eso habla de su valentía y su determinación para cumplir su sueño de ser futbolista de élite.

Ahora vive su primera temporada en la élite cedido en un histórico de Holanda como es el NAC Breda y también decidió emigrar a nivel de selecciones para representar a Irlanda, el país de nacimiento de su madre y de una parte de su familia y donde ya es una pieza importante en la Sub-21.

¿Qué tal su experiencia en Holanda?

"La verdad que muy bonita. Es mi primer año también como profesional y el club está súper bien, me he adaptado y lo he jugado casi todo. El NAC Breda es un club histórico con una afición muy buena. Para ser el primer año estoy muy contento".

¿Cómo se vive el fútbol en Holanda?

"Hay mucha pasión. El NAC tiene mucha historia y tiene mucha gente detrás. En el primer partido me quedé alucinado. Soy un jugador muy pasional y eso me encanta, lo disfruto mucho en el campo".

¿Se están cumpliendo sus objetivos en el NAC Breda?

"El mayor objetivo era tener el máximo de minutos en el fútbol profesional y se está cumpliendo. Compito contra jugadores que han estado en Primera División y eso me da experiencia. Con trabajo y suerte estoy jugando y la verdad que está siendo un aprendizaje enorme".



¿Cómo se definiría como jugador?

"Soy un jugador muy pasional, muy agresivo en defensa y que lo da todo pero también me gusta tener el balón y salir con el balón jugado desde atrás. Soy agresivo pero con buen trato de balón".

¿Cuáles son los jugadores que más le han impresionado en Holanda?

"Jugamos contra Verheydt del ADO den Haag, que es un delantero muy conocido aquí en Holanda. Es el típico delantero de 1,90, muy fuerte y que es un monstruo de cabeza. En el primer partido perdimos 1-2 con dos goles de cabeza siendo mi marca y es que era imposible pararlo para mí. Cuando chocabas con él era una roca y por arriba era imposible. Me llamó mucho la atención. Por decirte también un defensa me gusta mucho Branthwaite del PSV, me fijo mucho en los centrales. Es un central zurdo como yo y tiene un gran desplazamiento".

¿Se vería haciendo carrera en la Eredivisie?

"La verdad que me gusta mucho el fútbol holandés porque lo viven mucho y es muy pasional. Sabía que esta experiencia me iba a gustar. Es una buena Liga para dar el paso a las más grandes y la siguen muchos ojeadores".

¿En qué se diferencian el fútbol holandés, español y alemán?

"El fútbol holandés y el español se parecen mucho: se quiere el balón, la posesión y ser dominante. El alemán es totalmente distinto: es muy directo, quieren llegar a portería lo antes posible y le dan mucha importancia a ganar duelos. Me ha ayudado mucho a ser un jugador más completo".

Se fue de casa muy joven a Alemania, ¿qué le decían en su entorno?

"Cuando surge la oportunidad lo tuve muy claro porque era una experiencia en otro país que no mucha gente puede tener. Desde el primer momento creía que salir del Betis era lo mejor para formarme en Alemania. Ya tenía las mejores cosas del fútbol español y en Alemanía podía ir a formarme en lo físico que para un defensa es importante ganar duelos y ser fuerte. En Alemania se da importancia al físico y quería mejorarlo. A mis familiares les daba miedo porque no sabía ni una palabra de alemán e ir a Wolfsburgo desde Sevilla era una odisea. Yo lo tenía muy claro y eso les animó a decirme que tirara para adelante".

¿No le da nostalgia cuando ve fotos de sus amigos ahora que por ejemplo llega la feria de Sevilla?

"Cuando ves a tus amigos pasándolo bien te gustaría estar ahí pero estoy aquí por un sueño y estos son los sacrificios que tienes que hacer. Para mi no son sacrificios porque hago lo que me gusta y muchos darían dinero por estar en mi situación. Voy a poder disfrutar de las fiestas de mi ciudad en un futuro y ahora lo que tengo en la mente es trabajar para llegar a lo más alto posible".

¿Cómo está viviendo desde la distancia el gran momento del Betis?

"Me alegro un montón porque soy muy del Betis desde pequeño. Iba todos los fines de semana con mi padre, mi hermano y mi madre a ver el Betis. Yo crecí viendo el Betis en Segunda y subiendo a Primera y ha sido irme y ha ido para arriba. Se merecen estar ahí y tras muchos años peleando han conseguido establecerse ahí".

¿Vio la final de la Copa del Rey?

"Claro, me pilló en Alemania y la vi en casa de unos amigos alemanes a los que les daba igual el resultado. Yo quería ver la final con gente porque solo me iba a dar un ataque de nervios. En la tanda de penaltis no podía mirar y mis amigos alucinaban. Cuando Miranda marcó el penalti había una piscina fuera y me tiré al agua aunque hacía frío. Lo disfruté mucho aunque desde la lejanía".

¿Qué tal es jugar con la Sub-21 de Irlanda?

"La verdad que con Irlanda estoy muy bien y estoy jugando con ellos desde Sub-15 y me han tratado muy bien desde el primer día. Es un orgullo representar al que también es mi país, al de mi madre y el de toda esa parte de la familia. Es un proyecto muy bonito. En septiembre nos quedamos a las puertas del Europeo Sub-21 en el playoff contra Israel y nos quedamos con la sensación de que podríamos haber estado ahí. Hemos empezado una nueva campaña y hay mucha esperanza en nosotros".

¿Ya se ha decantado por Irlanda o le abre la puerta a España?

"En el fútbol nunca se sabe. Estoy muy contento en Irlanda porque han confiado en mí desde el primer día y sería un sueño debutar con la Absoluta. No puedo cerrar ninguna puerta pero estoy muy contento en Irlanda. El seleccionador sigue de cerca a la Sub-21, habla muchísimo con nuestro entrenador y viene a nuestros partidos. Hay varios compañeros que estaban conmigo en la Sub-21 que ya están en la Absoluta, eso es una muestra de que confían y que no es imposible llegar a la Absoluta. No les tiembla el pulso para confiar en los jóvenes".

¿Quién era su ídolo?

"Mi jugador irlandés favorito es Roy Keane porque era muy pasional y muy buen líder. Desde pequeño me fijaba mucho en Puyol por su carácter como líder y cuando crecí un poco en Sergio Ramos. Es sevillano como yo y lo tiene todo: rápido, agresivo pero muy bueno con el balón. Esos tres son en los que más me fijo".

Su madre es de County Clare y allí el deporte rey es el hurling, ¿ha jugado alguna vez?

"He jugado, sí. Tengo primos allí y he jugado con ellos pero se enfadaban conmigo porque cuando había que usar el stick, a mi me salía darle con los pies que es lo que sé utilizar. He ido a ver partidos también y es súper divertido de ver, creo que es el deporte más rápido del mundo y a cualquiera que vaya a Irlanda le recomiendo que lo vea".

Y otra de cultura irlandesa, ¿celebra San Patricio?

"Aprovecho para llamar a mis familiares pero, nada especial, en Sevilla no había tradición de celebrarlo como sí pasa en otras ciudades con muchos irlandeses como en Estados Unidos".

¿Cuál es el sueño de Anselmo?

"Ahora mismo quiero terminar muy bien la temporada y jugar el playoff de ascenso, seguro que eso me da muchas posibilidades para el futuro. Aquí estoy muy contento pero a largo plazo quiero llegar a jugar en una de las cinco grandes ligas".