La directiva del Barcelona premió al descubrimiento del entrenador Hansi Flick, que ha maravillado a todos durante los últimos días.

Xavi Espart (19 años) deslumbró a Hansi Flick, el entrenador, y a toda la dirección deportiva. El joven jugador, formado en la academia del Barcelona, se ganó la admiración del técnico y de Deco con su destacada actuación durante la pretemporada, y fue recompensado por ello.

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Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona decidió ascenderlo al primer equipo, después de que vistiera el dorsal número 36 en el primer partido de LaLiga el pasado domingo en Elche, donde fue titular en la posición de lateral izquierdo. Ahora Espart llevará el dorsal número 12 en LaLiga.

Este es el primer paso que ha dado el Barcelona para mostrarle su confianza. Flick está impresionado por su versatilidad y su profesionalidad. El canterano puede jugar como lateral derecho, como centrocampista defensivo, en el centro del campo o incluso como lateral izquierdo, tal y como hizo el pasado domingo, cuando Flick dejó a Baldé en Barcelona y Cancelo todavía no estaba listo para ser titular.

Con un contrato que se extiende hasta el año 2028, la intención del Blaugrana es también mejorar su salario y prolongar su contrato por más tiempo, algo que ocurrirá más adelante, una vez que se cierre el mercado de fichajes.

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