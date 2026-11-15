Cómo ver el Toluca contra el CF América con una VPN

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Previa del partido

Liga MX Femenil - Cuartos de final 15 nov 2026 - 22:10

El Toluca recibe al CF América en la Liga MX Femenil. Ambos equipos volverán a enfrentarse apenas unos días después de su último encuentro.

El América llega en un gran momento: ha ganado sus últimos cinco partidos y se ha consolidado como el equipo dominante del grupo B en la clasificación del Apertura. En esa racha ha logrado varias victorias por marcadores contundentes, por lo que afrontará este encuentro con mucha confianza.

La situación del Toluca es muy distinta. Ocupa el cuarto puesto del grupo A y solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos. Además, llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas. El equipo local está obligado a reaccionar.

Los precedentes recientes entre ambos clubes favorecen claramente al América: el equipo visitante ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos y ha marcado muchos goles en ellos.

Para el Toluca, es una oportunidad de poner fin a una mala racha ante un rival que se le ha dado especialmente mal. Para el América, es una ocasión de prolongar una notable serie de victorias.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer los últimos detalles sobre el canal de televisión y la emisión en directo.

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