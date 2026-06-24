Joël Veltman desmiente rotundamente un rumor persistente en una entrevista con SEG Stories. El defensa de 34 años decidió no renovar su contrato con el Brighton & Hove Albion, que estaba a punto de expirar.

Se especuló sobre su regreso al Ajax, club que dejó en 2020 para jugar en la Premier League. Se dijo que a su esposa, Naomi, no le agradaba la idea de volver a Ámsterdam, versión que el exjugador del Ajax calificó de “tontería”.

«Podéis decir lo que queráis de mí, que soy un holgazán, me da igual. Hay muchas cosas a las que no reacciono, pero si vais a escribir sobre mi mujer o mis hijos…», comienza Veltman, indignado.

El veterano defensa añade: «Quizá sea la primera vez que reacciono así; me tocó la fibra. Pensé: ¿cómo podéis inventar eso? Por eso respondí. Sé cómo funcionan los medios, pero aún así».

La semana pasada respondió con ironía en redes: «Jajajajaja, y yo soy San Nicolás. Noticias falsas».

Tras seis temporadas en Brighton, el lateral derecho busca un nuevo club como agente libre. «Es emocionante. Nunca antes había sido agente libre. ¿Qué me deparará el futuro?».

«Pero también tiene su lado bueno», subraya el jugador que se marcha de Brighton. «Durante mis vacaciones entreno a tope para estar en forma. Estoy abierto a todo. Me gustaría vivir una bonita aventura, sea donde sea».