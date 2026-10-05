Velocidad extrema y persecución policial: Pickford se declara culpable en un grave incidente

Jordan Pickford, portero de la selección de Inglaterra y del Everton, se declaró culpable del cargo de conducción negligente y sin atención, tras un incidente en el que estuvo a punto de provocar un accidente de tráfico mientras conducía un Lamborghini Urus valorado en unas 200.000 libras esterlinas.

Según los documentos del tribunal, un agente de la policía de Cheshire detectó el coche de Pickford en la ciudad de Knutsford el día 14 de abril, después de que ignorara las señales de stop en uno de los cruces, lo que obligó a dos vehículos a frenar bruscamente para evitar la colisión.

El agente Cecil Ricardo señaló que el coche continuó su camino a gran velocidad, antes de que él comenzara a perseguirlo utilizando las luces de emergencia y la sirena, explicando que detectó a Pickford conduciendo a una velocidad de 50 millas por hora, pese a que el límite máximo permitido en ese tramo de la vía es de solo 30 millas.

El tribunal indicó que Pickford finalmente se detuvo a un lado de la carretera después de que pareciera haberse percatado del coche de policía que lo perseguía.

El portero del Everton presentó su declaración de culpabilidad por escrito en virtud de un procedimiento judicial especial, pero solicitó la celebración de una audiencia para exponer las circunstancias atenuantes de la pena.

Está previsto que Pickford comparezca ante el Tribunal de Primera Instancia de Chester el próximo 7 de diciembre, para examinar el caso y determinar la pena.

Pickford es uno de los porteros más destacados del fútbol inglés, ya que ha disputado 336 partidos con el Everton y 92 encuentros internacionales con la selección de Inglaterra, además de haber participado en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026, y haber defendido la portería de los "Tres Leones" en las finales de la Eurocopa de 2020 y 2024.