Van Dijk sobre las acusaciones al Manchester City: ¡Responderé en el momento adecuado!

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, se comprometió a dar su opinión sobre las acusaciones contra el Manchester City en cuanto "la situación se resuelva como corresponde".

El Manchester City logró una contundente victoria sobre el Liverpool en Anfield por 3-0 este domingo, en su primer partido desde que fue declarado culpable de infringir la normativa financiera de la Premier League.

Después de una hora de empate sin goles en Anfield, el Manchester City tomó el control del partido tras la expulsión del centrocampista del Liverpool Ryan Gravenberch por doble amarilla.

Erling Haaland consiguió romper el empate apenas tres minutos después de la expulsión de Gravenberch, antes de que Jérémy Doku ampliara la ventaja del Manchester City con un espectacular disparo con comba.

Rayan Cherki añadió el tercer tanto en el minuto 78, de modo que el primer partido del Manchester City desde que fue declarado culpable de cometer "infracciones graves" de las normas financieras terminó con una victoria aplastante.

Al ser preguntado por la condena al Manchester City tras la decepcionante derrota del Liverpool, Van Dijk respondió: "Lo único que puedo decir, porque el asunto sigue en curso, es que he disfrutado mucho de esta competencia".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Pero eso ocurre dentro del campo; lo que ha pasado fuera de él es una historia completamente distinta. Y como el asunto sigue en curso, no me corresponde comentarlo".

Continuó: "Cuando todo quede resuelto de forma definitiva, compartiré mis comentarios sin duda, pero por ahora esperemos a ver".

Sobre el partido en general, Van Dijk explicó: "La primera parte fue buena por nuestra parte. Mostramos nuestro entusiasmo y podríamos haber estado mejor en algunos momentos, cuando tuvimos la oportunidad de salir al contraataque".

Y prosiguió: "En la segunda parte, la tarjeta roja cambió el curso del encuentro, especialmente después de recibir un gol rápido. Acabamos con diez jugadores, y eso es un hecho, y encajamos un gol rápido después, lo que volvió a hacer que el partido contra ellos fuera muy complicado".

Agregó: "Creo que el ambiente aquí siempre es bueno; he tenido la suerte de jugar muchos partidos grandes aquí".

Y concluyó sus declaraciones: "Quizá para otros jugadores fuera distinto, pero yo estaba preparado para competir, y creo que lo demostramos sobre todo en la primera parte".



