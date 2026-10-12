Van der Gijp critica cómo trata el Ajax a su fichaje de verano

René van der Gijp no entiende cómo está tratando el Ajax a su fichaje de verano Marcos Leonardo. A juicio del analista, el delantero brasileño todavía tiene varios kilos de más.

El pasado verano se pagaron 20 millones de euros por Leonardo. Hasta ahora, el delantero de 23 años solo ha marcado un gol y únicamente ha disputado minutos como suplente en la Vriendenloterij Eredivisie. También ante el NEC (1-1), Míchel lo hizo entrar en el tramo final.

Según Van der Gijp, el Ajax debería haber intervenido cuando quedó claro que Leonardo había llegado a Ámsterdam con sobrepeso. «Tengo la impresión de que ese brasileño llegó con cinco kilos de más. Eso se puede medir con el porcentaje de grasa», afirma en KieftJansenEgmondGijp.

«Yo, como entrenador, diría: vamos a dedicar cinco semanas a que desaparezcan esos cinco kilos. Mientras no los pierdas, tampoco entrenarás con el grupo. Entrena por tu cuenta con un preparador aparte. Ponte en forma», explica Van der Gijp al describir el escenario que considera ideal para Leonardo.

Según el analista de Dordrecht, hacer que Leonardo entre una y otra vez como suplente resulta contraproducente. «Yo no lo haría entrar. Es un mal comienzo para el chico», señala al entrenador español del Ajax.

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Van der Gijp lo compara entonces con Raheem Sterling, que jugó en el Feyenoord la temporada pasada. «Con Raheem Sterling pasó lo mismo. Cualquiera puede ponerse en forma. También pueden hacerlo el lateral derecho del VVV-Venlo y el lateral izquierdo del NEC. Ellos están en forma. Si no estás en forma, no puedes superarlos, por mucho que te fastidie. Si Vinícius Júnior tiene seis kilos de más, no supera al lateral derecho del ADO».

Por último, el analista se pregunta qué hace Leonardo fuera del campo y cómo se alimenta. «No sé si tiene novia o esposa. Imagínate que vive solo. Entonces va a pequeños restaurantes brasileños de Ámsterdam a comer. Una vez comimos en un restaurante brasileño de Scheveningen. Son 500 gramos de carne y 400 gramos de grasa. Y eso es solo el entrante».