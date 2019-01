Valverde: "Cada balón suelto fue un sinvivir"

El 'txingurri' elogia al Girona, celebra la victoria en un "partido clave" en la Liga y defiende a Coutinho: "siempre lo intenta".

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras ganar por 0 a 2 a domicilio del Girona gracias a los goles de Nélson Semedo y Leo Messi, que al fin se estrenó como goleador en Montilivi, el trigésimo quinto estadio liguero en el que marca.

¿Control o juego directo? "Tras la expulsión hubo tres minutos de seguir en la dinámica de seguir apretándonos pero a nosotros nos interesaba dominar el juego en nuestro inicio para poder salvar su presión y conectar con los delanteros, con Stuani y Portu cada balón suelto era un sinvivir".

Resultado. "Para nosotros el partido de hoy era clave porque era un derbi y porque sabíamos que el Girona juega con intensidad, en esta segunda vuelta cada partido que ganamos es un paso importante, ahora queremos recuperarnos y pensar en el Sevilla".

Coutinho. "Lo que me gusta de él es que siempre se atreve, no siempre está acertado, pero él siempre lo intenta, hoy tuvo opciones de marcar y eso es buenísimo para nosotros, ¿que no las ha convertido? Ya las convertirá".

Arthur Melo. "Estábamos teniendo dificultades porque nos tiraban la presión muy alta y no éramos capaces de pasarla, él tiene capacidad para tener el balón y ellos estaban ya con diez, teníamos que dominar el juego y encontrar al jugador libre, fue muy duro y damos mucho valor a los puntos".

Semedo. "Es un jugador fuerte y vamos alternando a los jugadores, en el caso de Sergi tengo especial cuidado con él, ha tenido un par de episodios de problemas musculares, pero igual que con Arthur, que llevaba cuatro partidos seguidos".

¿Rotaciones en Copa? "Nuestra idea es pasar y ya hicimos cambios, me gustaría no repetir el resultado del otro día porque no pasaría pero en líneas generales ahora lo que nos interesa es el partido de Copa".