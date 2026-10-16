Valentijn Driessen cree que el Ajax debería plantearse seriamente nombrar a Arne Slot sucesor de Míchel Sánchez. El periodista de De Telegraaf no ve ningún progreso en el equipo de Ámsterdam bajo la dirección del técnico español y considera que Slot, actualmente sin equipo, es la persona indicada para lograr que vuelva a jugar al fútbol.

Driessen lanzó su llamativa propuesta en el pódcast Kick-off tras la vergonzosa derrota del Ajax ante el Hajduk Split (2-1) en la Conference League. «Yo pensaría en Arne Slot. ¿Por qué no? Esto es un callejón sin salida. Para conseguir que estos jugadores jueguen al fútbol, necesitas a alguien capaz de llegar a ellos».

Según Driessen, Slot tiene precisamente las cualidades que le faltan ahora al Ajax. «Slot sabe comunicarse muy bien, pero también es muy bueno en lo táctico y en los entrenamientos. Es conocido por ello», afirmó el periodista, que cuestiona especialmente la forma en que Míchel transmite sus ideas a la plantilla.

Jeroen Kapteijns también criticó duramente en el pódcast la capacidad de comunicación del entrenador del Ajax. «Es imposible escuchar el inglés de Míchel, es un auténtico desastre», afirmó el reportero, que subrayó que trabajar con un intérprete también plantea problemas. «El fútbol está en los detalles, pero hay que saber señalarlos y explicarlos. Si no dominas bien el idioma, es muy difícil llegar a esos detalles».

Driessen teme, además, que los jugadores acaben dejando de tomarse en serio a su entrenador. «Los jugadores se aprovechan de eso enseguida y se ríen. Entonces entras en el vestuario, se oyen risas y piensas: “Ahí está otra vez”. En el momento en que empiezas a reírte de alguien, hace tiempo que has dejado de escuchar lo que dice», afirmó el periodista.

Las críticas llegan después de una noche en la que, según Driessen, el Ajax volvió a parecer un equipo sin cohesión. «La verdad es que aquello no se parecía a nada. No había equipo en absoluto y cada uno hacía lo que quería. Eran once islas».

Slot está sin club desde su destitución en el Liverpool en mayo y el verano pasado rechazó el puesto de seleccionador de Países Bajos. El técnico, de 47 años, dijo en agosto que prefería trabajar a diario con los jugadores en el campo de entrenamiento antes que asumir el cargo de seleccionador. Así pues, parece inclinarse por volver al fútbol de clubes, aunque se desconoce si el Ajax sería una opción para Slot.

Driessen tampoco descartaría que el Ajax prescindiera del cuerpo técnico español que llegó a Ámsterdam con Míchel. «Si eso beneficia al club, habría que hacerlo», sostuvo, antes de cuestionar también la gestión de Jordi Cruyff. «Estamos ya a mediados de octubre y no se ve ninguna mejora. Tendría que haberse visto hace tiempo. Este entrenador tampoco muestra ninguna mejora».