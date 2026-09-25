Valentijn Driessen no está en absoluto impresionado con Marc ter Stegen. El periodista de De Telegraaf considera que el guardameta del Ajax transmite muy poca autoridad en su propia área y por eso entiende perfectamente por qué Manuel Neuer fue durante años la primera opción en la selección alemana.

En el pódcast Kick-off de De Telegraaf, inicialmente se habla del gol anulado a Virgil van Dijk contra Alemania. A partir de ahí surge un debate sobre el comportamiento de los atacantes en los saques de esquina, ya que cada vez con más frecuencia son colocados deliberadamente alrededor del portero para entorpecerlo. Ter Stegen sufrió cierta molestia por parte de Brian Brobbey en el gol de cabeza de Van Dijk, que estaba muy cerca de él.

Driessen no es partidario de esa evolución y también apunta a ejemplos de la Premier League. «En Inglaterra es realmente algo habitual. Si ese es el fútbol y si así se van a marcar los goles, entonces todo me parece bastante menos interesante», señaló el periodista.

«Eso no quita que nuestro gran amigo Ter Stegen, por supuesto, es un cagón. De verdad, simplemente no se atreve a salir», dijo con dureza. Ter Stegen intentó en varias ocasiones despejar el balón de puños, pero según Driessen no lo hizo de manera convincente.

«Entiendo perfectamente que Manuel Neuer haya sido durante todo este tiempo el portero titular de Alemania», añadió el periodista. «Está un nivel por encima.»

A su colega Mike Verweij le parecería extraño que el gol de Van Dijk fuera anulado por un empujón de Brobbey. «Si una falta así se produce en el centro del campo, todo el mundo dice: dejad seguir jugando», afirmó Verweij.

Driessen añadió al respecto: «Se puede debatir si realmente perdió el equilibrio. Yo no lo creo, porque Ter Stegen en ese sentido es simplemente un blandengue.» En realidad, el gol fue invalidado por fuera de juego de Brobbey, según informó Kicker el viernes.