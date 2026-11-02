Valentijn Driessen, durísimo tras el Ajax-AZ: «¡Es el futbolista más inútil que conozco!»

Valentijn Driessen se ha quedado consternado con Weslley Patati, según ha dicho en Kick-off, el pódcast de fútbol de De Telegraaf. El jefe de la sección de fútbol lo considera el futbolista más inútil que conoce.

El pasado sábado, el Ajax logró vencer por 1-0 al AZ en su Johan Cruyff Arena. El único gol del partido lo marcó Tolu Arokodare.

«Owen Wijndal no me pareció nada especial. En ataque no es el Wijndal que conoces de su etapa en el AZ. Ya no se incorpora por fuera en absoluto. No se le permitía o no hacía falta», comienza Driessen.

Mike Verweij, periodista de De Telegraaf que sigue al Ajax, replica que Wijndal sí tuvo bastante controlado a Patati. «No lo vimos en todo el partido».

«No, pero es que Patati es el futbolista más inútil que conozco. No dejó de irritarme», respondió Driessen. «También me pasó con el resto del AZ. Eso de darse la vuelta y tocar hacia atrás constantemente lo han visto en el FC Barcelona».

«El Ajax-AZ me pareció realmente lamentable. El PSV-Feyenoord ya me había parecido lamentable, pero esto fue de nivel de Conference League», concluye el jefe de la sección de fútbol.