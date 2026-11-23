Valentijn Driessen se muestra muy crítico con Matthijs de Ligt en Kick-Off, de De Telegraaf. El defensa dio una imagen muy vulnerable el domingo con el Manchester United, que perdió por 4-0 ante el Liverpool.
«Comete tres errores garrafales, hombre. Parecía un futbolista aficionado», dijo Driessen el domingo, cada vez más asombrado por el defensa neerlandés del Manchester United.
El presentador Pim Sedee señala que De Ligt tuvo que enfrentarse a los rapidísimos atacantes del Liverpool y que Leny Yoro vio la roja en los primeros minutos por derribar a Aleksander Isak cuando se escapaba hacia la portería.
«Se trata de valorar la situación», replica Driessen. «Aunque haya diez Usain Bolt corriendo por ahí. Se trata de valorar la situación».
«Y De Ligt también fue a por un balón de una forma muy extraña, con la derecha. Entonces, claro, volvió a acabar en el suelo. Y piensas: ¿cómo demonios es posible? ¿Dónde demonios ha quedado el De Ligt del Ajax?», se pregunta Driessen en voz alta.
Related Topics
«Son cosas muy sencillas», prosigue Driessen en su crítica a De Ligt. «Cuando ves venir un balón así, puedes valorar si tienes que ir a por él o si puedes dejarlo pasar. Pero ni siquiera había mirado. Ni siquiera miró. Así que De Ligt simplemente se la juega».
La prensa inglesa fue demoledora con De Ligt tras el partido. «Es un misterio qué estaba pensando cuando dejó pasar el balón y permitió que Isak se escapara, lo que provocó la tarjeta roja», escribe el Manchester Evening News, que da a De Ligt un 3. «Parece que Pochettino le tiene aprecio, pero este fue un doloroso regreso a la Premier League».
Gary Neville también es crítico con la actuación del neerlandés. «De Ligt lo hace todo mal. No podía creérselo, pero ya ha jugado antes como defensa central».
«No podía creer que Yoro no estuviera ahí. Entonces Yoro entra en contacto con él, y eso es torpe. Sinceramente, no puede ir peor que esto. Los cuatro defensas solo piensan en sus propias tareas. Tienen miedo», se dijo en Sky Sports.
Publicidad