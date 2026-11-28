Cómo ver el Valencia vs Osasuna con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y busca la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
izzi
✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.
✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.
✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.
TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)
✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.
✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.
✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.
Sky Sports
✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.
✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.
✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.
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Previa del partido
El Valencia recibe a Osasuna en el estadio de Mestalla en un partido de LaLiga que enfrenta a un equipo de la mitad baja de la tabla con otro situado justo por encima.
El Valencia de Javier Aguirre ocupa el 17.º puesto y necesita dar continuidad a sus últimos resultados. Ganó 1-0 al Rayo Vallecano en su partido de liga más reciente y ha vencido en tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.
Esa racha incluye una victoria por 6-0 ante el Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey. La derrota por 3-0 frente al Real Madrid a principios de noviembre muestra lo irregular que ha sido su trayectoria.
Osasuna llega en el 13.º puesto a las órdenes de Jagoba Arrasate, tras ganar 1-0 al Málaga el 22 de noviembre. Fue su primera victoria en una serie de partidos en la que también perdió ante el Deportivo de A Coruña y el Sevilla.
Arrasate también tendrá que preparar el partido sin el defensa Alejandro Catena, que está sancionado. A continuación se enumeran otras bajas de ambos equipos.
El Valencia ganó 1-0 el enfrentamiento más reciente, disputado en Mestalla en marzo, por lo que Osasuna sabe qué le espera en Valencia.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, el canal de TV y cómo ver el partido en directo por streaming.
A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming para el Valencia vs Osasuna, para que elijas cómo verlo en directo.