El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, podría realizar varios cambios en su alineación este domingo ante el Valencia, en el estadio de Mestalla, en la Liga, teniendo en cuenta el enfrentamiento contra el Feyenoord neerlandés previsto para el próximo miércoles, en el arranque de la Liga de Campeones de Europa.

Según el diario español "AS", se espera de forma generalizada que Rodri dispute su primer partido como titular con el Barça en la Liga, desde su llegada procedente del Manchester City durante el pasado mercado de verano.

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La participación de Rodri parece casi segura, con la previsión de que juegue junto a Pedri en el centro del campo, mientras que también se espera el regreso de Fermín López al once inicial, en detrimento de Dani Olmo.

El estado físico de Lamine Yamal sigue siendo el mayor interrogante, después de ausentarse de la sesión de entrenamiento grupal ayer sábado, debido a un golpe que sufrió. Flick vigilará la evolución de su estado antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación.

En caso de que se decida darle descanso, el extremo alemán Karim Adeyemi ocupará su lugar.

En cuanto a Raphinha, su participación en la línea ofensiva parece asegurada, además de que llevará oficialmente el brazalete de capitán por primera vez, tras confirmarse el resultado de la votación el viernes. Anthony Gordon jugará en el extremo izquierdo, después de haber ofrecido un inicio muy fuerte.

También se prevé la introducción de cambios en la línea defensiva, con la participación de Gerard Martín en la posición de central izquierdo, y el regreso de Eric García al once inicial en la banda derecha.

García se perderá el partido inaugural del Barcelona en la Liga de Campeones, debido a una sanción.

Al mismo tiempo, Marc Casadó podría disputar su cuarto partido consecutivo como titular, un logro que solo comparte con el portero Joan García.

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