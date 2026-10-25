Una noche que no admite errores: el árbitro del Clásico revela su método para afrontar la presión

En un enfrentamiento cuya importancia no se limita a la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid sobre el césped, sino que se extiende a las decisiones arbitrales seguidas por millones de personas en todo el mundo, las miradas se dirigen hacia Juan Martínez Munuera, a quien se le ha encomendado la tarea de dirigir el Clásico, en medio de un ambiente cargado de polémica deportiva y arbitral en LaLiga.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol anunció la elección de Munuera para dirigir el esperado enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid, el domingo por la noche, en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de los partidos de la décima jornada de LaLiga, mientras que Javier Iglesias Villanueva se encargará de la tarea del árbitro asistente de vídeo (VAR).

Ante el interés mundial que despierta el partido, Munuera habló a través de la cadena "DAZN" sobre sus sentimientos respecto a esta designación, su forma de afrontar las presiones que rodean el encuentro, además de la rutina particular que procura seguir antes de los partidos.

El árbitro español dijo: "Cuando uno recibe una designación así, siempre siente agradecimiento por la confianza del comité, siendo consciente de la responsabilidad que asume, como siempre ocurre. Pero todos sabemos que este partido despierta un gran interés mundial, y por eso lo afrontamos con tranquilidad, igual que hacen los equipos. Durante la semana nos centramos en las competiciones europeas, y luego dirigimos nuestra atención a los partidos del fin de semana".

Munuera abordó su forma de manejar las críticas y el debate en torno al arbitraje, explicando que prefiere alejarse del ruido mediático y centrarse en su trabajo, seleccionando lo que lee o escucha.









Y aclaró: "En general, desde hace tiempo tiendo a aislarme de lo que ocurre a mi alrededor, y a ser muy selectivo con lo que leo o escucho. Las personas que me rodean saben que necesitan filtrar muchas cosas, porque debemos vivir en paz y mantener la confianza a la que estamos acostumbrados".

El árbitro del Clásico también reveló algunos detalles relacionados con la rutina que sigue con su equipo arbitral antes del inicio de los partidos, señalando que la música se ha convertido en una parte fija de sus preparativos, junto con el repaso de los puntos que tratan en la reunión matinal.

Munuera dijo: "Hemos desarrollado nuestra rutina, ya que ponemos música en todos los partidos. Y justo antes de salir al terreno de juego, confirmamos los puntos de los que hablamos anteriormente durante la reunión matinal, y luego ponemos una canción muy especial para nosotros, en reconocimiento a lo que nos han dado nuestras familias".

Las declaraciones de Munuera llegan antes de uno de los partidos de la temporada que más interés acapara, en un momento en el que la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid impone una presión adicional sobre el cuerpo arbitral, que estará obligado a dirigir el encuentro en medio de un amplio seguimiento aficionado y mediático.



