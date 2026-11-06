Valentijn Driessen pone muy en duda los elogios de Tolu Arokodare hacia su competidor Marcos Leonardo. El delantero del Ajax llamó la atención el jueves por la noche, tras la victoria por 1-6 ante el FC Midtjylland, por sus palabras sobre el brasileño, pero Driessen cree que no hay que darles demasiada importancia.

Tolu volvió a ser decisivo para el Ajax el jueves por la noche, con dos goles y una asistencia ante el FC Midtjylland. El nigeriano de 25 años suma ya doce goles y cuatro asistencias en dieciséis partidos, pero al terminar se mostró especialmente contento por el tanto de Marcos Leonardo. El brasileño sustituyó a Tolu en el minuto 70 y estableció el 1-6 definitivo.

Después del partido, Tolu contó a Ziggo Sport que desea sinceramente que su competidor tenga éxito. «Me alegro por él y espero que esto le dé más confianza en sí mismo», dijo el delantero. «Este es un deporte de equipo. Si yo no marco, espero que marque Leo».

Las palabras de Tolu impresionaron a Mike Verweij, que cree que el delantero es sincero. «Parece que lo dice de verdad», afirmó el periodista especializado en el Ajax en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. Driessen no está de acuerdo: «Basta de ingenuidad, no lo dice de verdad en absoluto», respondió tajante el periodista.

Próximos partidos TWE Eredivisie 08:30 AJX Ver

Verweij, sin embargo, se mantuvo en sus trece y preguntó a Driessen cuántas veces había hablado personalmente con Tolu. «Eso me da igual», respondió Driessen. «Conozco muy bien el fútbol profesional y sé cómo es la gente».

Según Driessen, para cualquier futbolista profesional lo que acaba importando es su propia carrera. «Al final, cuando se hayan retirado, todos dirán que son once empresas», sostuvo. «Si no juegas, no puedes seguir desarrollando tu carrera y ganas mucho menos dinero. A Tolu también le pasa».

Verweij insistió en que Tolu parece diferente de muchos otros futbolistas, pero Driessen no quedó convencido. «Ahora puede decirlo porque no se ve relegado a un segundo plano», subrayó el periodista. Cuando Verweij señaló que probablemente Tolu le desea lo mejor a Marcos Leonardo, pero no a costa de su propio puesto, Driessen respondió: «Eso es lo que quiero decir. Nunca a costa de sí mismo».

Driessen citó después a Pierre van Hooijdonk como ejemplo de un futbolista que, por lo general, se comportaba profesionalmente como suplente, aunque también se consumía de rabia en el banquillo. «No se rebelaba, por así decirlo», recordó Driessen. «No digo que Tolu vaya a rebelarse, pero, si no eres así, tampoco llegas a ser futbolista profesional».