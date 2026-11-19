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Luis Figo, leyenda del Real Madrid y embajador de Betfair, confía en que Vinícius Júnior recupere su mejor nivel, pese a que el inicio de temporada ha quedado lejos de lo que aspiraba el futbolista brasileño.

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El diario AS publicó las declaraciones que Figo realizó a Betfair, en las que afirmó: «Vinícius volverá a su nivel y a su estatus gracias a la calidad que tiene».

Y añadió: «Es normal que su nivel se resienta. Todos los grandes jugadores pueden atravesar periodos en los que no ofrecen su mejor versión, pero creo que no tiene nada que ver con su calidad. Estoy seguro de que volverá a su estatus y a su nivel habitual, y de que volverá a ser un jugador capaz de marcar la diferencia».

No es la primera vez que Luis Figo expresa su apoyo y su confianza en la estrella brasileña. El pasado mes de marzo, cuando Vinícius falló un penalti en el partido de ida de los octavos de final ante el Manchester City, en la Liga de Campeones, Figo salió rápidamente en defensa del futbolista brasileño.

En aquel momento dijo: «¿Mi consejo a Vinícius sobre los penaltis? Que siga tirándolos. Solo falla los penaltis quien los lanza».

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En el partido de vuelta se señaló otro penalti, Vinícius se encargó de lanzarlo, tal y como le había aconsejado Figo, y lo transformó. Después añadió otro gol para que el Real Madrid se impusiera por 2-1.

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En ausencia de Vinícius, sancionado con cuatro partidos en LaLiga, Yan Diomande ocupó su puesto.

El futbolista marfileño no sintió la presión de asumir esa responsabilidad, sino que siguió progresando y demostró, a juicio del ganador del Balón de Oro en 2000, que puede convertirse en una pieza importante del Real Madrid actual.

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«Diomande se ha ido integrando poco a poco en un club que, por naturaleza, es muy exigente, como el Real Madrid. Además, ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Ahora juega con más regularidad y, sin duda, es un jugador capaz de marcar la diferencia, rápido y con gol», señaló Luis Figo.

Figo destacó después el aspecto que quizá más le llama la atención del marfileño, su sacrificio por el equipo: «Quizá no parezca un jugador con una técnica muy depurada cuando lo ves, pero es muy incisivo y vertical, siempre busca avanzar hacia la portería rival y, además, tiene algo importante para toda la afición del Real Madrid: participa activamente en las tareas defensivas».

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Y recalcó: «Creo que eso es muy importante para un equipo como el Real Madrid, y también para competir en general».

Luis Figo también quiso elogiar el papel de Arda Güler, uno de los jugadores que está rindiendo por encima de las expectativas.

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«Creo que Güler está asumiendo un papel destacado en el que demuestra su calidad. Es un jugador importante en la construcción del juego gracias a sus cualidades técnicas y porque le gusta crear juego. Tiene muchas virtudes y por eso está demostrando su capacidad con la regularidad que ofrece», afirmó la leyenda portuguesa.

Luis Figo se mostró convencido de que el entrenador José Mourinho está detrás de estas mejoras en el rendimiento del jugador.

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«Sin duda, el mérito es de Mourinho. El Real Madrid atraviesa un momento magnífico de nivel, y eso se debe también a las decisiones del entrenador. Los cambios que ha introducido en el equipo se han traducido en buenos resultados, además de algunos ajustes a nivel de jugadores», aseguró.

Y explicó: «Los resultados demuestran que el Real Madrid es actualmente uno de los equipos más sólidos y preparados. Creo que lo que ha cambiado es el compromiso de todos los jugadores con la faceta defensiva».

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Y concluyó: «Es normal que, por la calidad que tienen, sean capaces de marcar la diferencia en ataque, lo que permite al Madrid ver puerta con facilidad. Por eso, cuando encuentras el equilibrio en defensa y no concedes ocasiones al rival, eso explica la racha positiva que vive actualmente el conjunto blanco».