El Paris Saint-Germain y la selección española recibieron un golpe inesperado después de que Ferran Torres se viera obligado a abandonar la concentración de "La Roja" por una lesión en el tobillo, por lo que se perderá los dos partidos restantes de España durante el actual parón internacional.

La Real Federación Española de Fútbol anunció que el delantero del Paris Saint-Germain sufre dolores persistentes en el tobillo izquierdo, que le impidieron continuar con la selección, pese a que la lesión no le impidió en un principio entrenar y participar con el equipo.

La Federación explicó que los servicios médicos de la selección mantuvieron un contacto permanente con los médicos del Paris Saint-Germain desde el inicio de la concentración, con un seguimiento conjunto del estado del jugador, antes de tomar la decisión de descartarlo para darle la oportunidad de recuperarse por completo.

De este modo, Torres se perderá los duelos de España ante la República Checa, mañana, y luego ante Croacia el 6 de octubre, y regresará a París para completar su programa de tratamiento y rehabilitación.









La lesión llega en un momento delicado para el Saint-Germain, especialmente porque Torres ha ofrecido un comienzo muy fuerte con el equipo esta temporada, tras marcar 7 goles en sus primeros 6 partidos, lo que lo convirtió en uno de los elementos más destacados de la línea ofensiva.

El club parisino espera que la lesión no sea de gravedad, y que su delantero recupere su plenitud antes del enfrentamiento ante Le Mans, previsto para el 10 de octubre en el inicio del recorrido del equipo en la liga francesa.

Por su parte, Luis de la Fuente, seleccionador de España, decidió convocar a Carlos Espí, jugador de la selección sub-21, para suplir la ausencia de Torres y unirse a la concentración de la selección absoluta de cara a los duelos ante la República Checa y Croacia.















