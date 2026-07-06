¿Una injusticia evidente? Un grave error arbitral en el partido entre Brasil y Noruega

La cuenta Archivo Far, especializada en arbitraje, denunció un claro error del árbitro en el Brasil-Noruega de octavos del Mundial 2026.

La Canarinha quedó eliminada tras perder 2-1. Erling Haaland marcó los dos goles de la victoria en los minutos 79 y 90, y Neymar anotó el único tanto de Brasil de penalti en el tiempo de descuento. Así, la «Seleção» quedó eliminada en octavos por primera vez desde 1990.

La cuenta española especializada en arbitraje publicó en «X» su análisis, afirmando que Ryan, jugador de Brasil, cometió una falta clara sobre Antonio Nosa al recuperar el balón al inicio de la jugada que terminó con el penalti a favor de Matheus Cunha.

Según la cuenta, Ryan no tocó el balón y derribó a Nosa, por lo que el juego debió detenerse antes de que avanzara el ataque.

Además, el VAR solo mostró al árbitro la imagen del choque entre Christopher Ajer y Matheus Cunha dentro del área e ignoró la falta previa sobre Nusa, lo que la cuenta describió como una «falta de comunicación» entre la sala del VAR y el árbitro.

El incidente ocurrió en la primera parte: el árbitro pitó penalti a favor de Brasil tras revisar el vídeo por una entrada de Christopher Ayre sobre Matheus Cunha en el área. pero Bruno Guimarães falló el lanzamiento, ya que el portero Orjan Niland lo detuvo, con lo que la selección brasileña perdió la oportunidad de adelantarse en el marcador.

Pese a la polémica, Brasil no aprovechó la ocasión y, ya en el final, Haaland marcó dos goles que dieron a Noruega el pase histórico a cuartos. Neymar solo anotó de penalti en el descuento.

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