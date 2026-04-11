Una estrella del Barcelona preocupa a Flick antes del partido contra el Atlético

Uno de los jugadores del Barcelona sufrió molestias en la pierna derecha al final del primer tiempo del partido de la jornada 31 de La Liga contra el Espanyol, lo que preocupó al entrenador Hansi Flick.

El Barça ganó 4-1 el sábado y llegó a 79 puntos, consolidando el liderato.

Según Mundo Deportivo, Gerard Martín sintió molestias en la pierna derecha en el minuto 36 y fue reemplazado por Marc Casado al descanso.

El defensa sintió una molestia en el gemelo derecho y cayó al suelo, lo que alarmó a Flick de cara al partido de vuelta de cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid el martes.

Tras unos instantes de duda, en los que sus compañeros pidieron su cambio, el defensa recibió atención médica y terminó el primer tiempo con dificultad.

Al término del primer tiempo, el defensa se encaminó lentamente hacia el túnel de vestuarios, donde el médico Ricard Bruna le consultó sobre su estado.

En la segunda parte no regresó y fue reemplazado por Casado; luego apareció en el banquillo con hielo en la zona afectada.

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