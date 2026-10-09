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Abdelmawgood Samir
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Una decisión largamente esperada: la CAF da un paso histórico en los torneos africanos

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¿Qué es?

En un paso histórico para las competiciones de clubes africanas, la Confederación Africana de Fútbol «CAF» anunció la aplicación de la tecnología del videoarbitraje «VAR» a partir de la fase de grupos de la Liga de Campeones de África y la Copa de la Confederación, durante la presente temporada, en una decisión largamente esperada para el desarrollo del arbitraje en las competiciones continentales.

Samson Adamu, secretario general interino de la CAF, confirmó la adopción de la tecnología en esta fase de ambos torneos, lo que representa un cambio importante en la gestión de los partidos africanos y refleja la orientación de la confederación hacia el uso de la tecnología moderna para reforzar la precisión de las decisiones arbitrales.

Se espera que la medida contribuya a reducir los errores arbitrales determinantes, especialmente en las situaciones polémicas que pueden cambiar los resultados de los partidos, como la señalización de los penaltis, las expulsiones directas y la comprobación de la validez de los goles.

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