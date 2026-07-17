Una catástrofe: De Jong jugó el Mundial lesionado y con analgésicos inyectables

Frenkie de Jong (29 años), centrocampista del Barcelona, se someterá hoy a pruebas médicas para evaluar la gravedad de su lesión en el Mundial 2026.

El lunes se presentó en la ciudad deportiva para una primera evaluación, en la que los médicos del club detectaron problemas en su rodilla derecha.

Según Mundo Deportivo, podría estar varios meses de baja y perderse el inicio de la temporada.

Según el diario, el Barcelona sabe que el jugador disputó parte del Mundial con inyecciones analgésicas, extremo que también han recogido medios holandeses.

Si se confirma el peor escenario, el club emitirá un comunicado tras obtener el consentimiento del jugador.

El centrocampista ya sufrió dos lesiones musculares la temporada pasada, la segunda de las cuales lo mantuvo de baja unos dos meses.