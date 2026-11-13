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La selección de Egipto se prepara para iniciar una nueva etapa bajo la dirección de Ali Maher, cuando se enfrente a Malaui esta noche del viernes, en El Cairo, en el marco de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, en el primer partido de Egipto a las órdenes del nuevo entrenador, tras la destitución de Hossam Hassan por una crisis personal que desató una gran polémica en el país.

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La selección de Egipto disputará dos encuentros ante Malaui, en busca de dar un paso importante hacia la clasificación al torneo continental, pero el duelo del viernes supondrá además el inicio de una nueva era, tras el final de la etapa de Hossam Hassan, marcada en sus últimas semanas por una crisis ajena al terreno de juego.

La reputada cadena francesa RMC arrojó luz sobre los motivos de la destitución de Hossam Hassan de su cargo, aunque no mencionó que su desacuerdo con el capitán Mohamed Salah figurara entre las causas que apartaron al técnico de forma prematura, antes de completar el periodo de su contrato que se extendía hasta 2030.

Esto llega en un momento en el que algunos relacionan la destitución de Hossam Hassan con el desencuentro que se produjo entre el técnico y Salah a raíz de la sustitución de la estrella del Trabzonspor turco en el partido ante Angola, y con las noticias que circularon entonces sobre insultos que el entrenador habría dirigido a los jugadores entre los dos tiempos del encuentro.

La cadena francesa destacó que Hossam Hassan abandonó su cargo la semana pasada, tras un incidente de pelea que estalló entre sus dos esposas durante el mes de agosto, lo que fue el motivo detrás de la decisión de su destitución.

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Según la propia cadena, la Federación Egipcia de Fútbol anunció la salida del técnico, aclarando que el caso y las "repercusiones" derivadas de él, así como el "impacto negativo sobre la imagen positiva y la estabilidad" de la selección nacional, estuvieron detrás de la decisión.

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Una pelea en un conocido hotel termina con el traslado de Hossam Hassan al hospital

Hossam Hassan, de 60 años, es uno de los nombres más destacados de la historia del fútbol egipcio, después de haber disputado 176 partidos internacionales como jugador, antes de dedicarse a los banquillos y dirigir a varios clubes nacionales, para luego asumir el cargo de seleccionador de Egipto en 2024.

Y aunque los resultados irregulares de la selección durante su etapa al frente ya habían comenzado a influir en su situación, la crisis personal ocurrida durante el verano fue el punto de inflexión decisivo en su futuro.

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Según el informe, a finales de agosto estalló una pelea entre las dos esposas de Hossam Hassan en el restaurante de uno de los hoteles más conocidos, durante su periodo de vacaciones, y a menos de un mes del final del Mundial.

Hossam Hassan intentó intervenir para poner fin a la pelea entre sus dos esposas, pero sufrió un desmayo tras no lograr calmar la situación, antes de ser trasladado al hospital, del que salió sin lesiones físicas graves.

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El vídeo de la pelea agrava la crisis

Pero el incidente no se limitó al ámbito del conflicto familiar, después de que un vídeo de la pelea se difundiera ampliamente en Egipto, lo que provocó la indignación de las autoridades deportivas y gubernamentales.

Y pese a que Hossam Hassan anunció su deseo de divorciarse de su primera esposa, y a que la relación conyugal entre ambos llegó a su fin, la crisis provocó que el técnico fuera objeto de sanciones oficiales durante los días previos a su salida de la selección.

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Antes de su destitución por parte de la Federación Egipcia de Fútbol, el Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación emitió una resolución que prohibía a Hossam Hassan aparecer en todas las plataformas mediáticas, a raíz de la polémica que suscitó su vida privada.

La decisión de apartarlo de la selección llegó poco después, pese a que el contrato del técnico había sido ampliado hasta el año 2030 tras el Mundial.

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De este modo, la selección de Egipto inicia una nueva etapa bajo la dirección de Ali Maher, quien tendrá la obligación de devolver el foco al aspecto deportivo y conducir a Mohamed Salah y a sus compañeros hacia la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027, lejos de la polémica que marcó el final de la era de Hossam Hassan.