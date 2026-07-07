Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un vídeo antiguo... Un único hilo une a Hossam Hassan con Palestina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.
Palestina

El tiempo pasa y la situación no cambia

Mientras el nombre de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, Un vídeo de hace más de dos décadas recuerda una postura humanitaria que el entrenador ya expresó en circunstancias muy distintas, pero con el mismo mensaje.

Los usuarios han compartido un fragmento de su paso por el programa «¿Quién quiere ser millonario?», en una sección de famosos con fines benéficos. Entonces anunció que, de ganar, donaría el premio al hospital oncológico infantil de Egipto, y a los niños de Palestina y Afganistán.

Hossam ya había acaparado la atención en la víspera del duelo contra Argentina al defender la causa palestina por motivos humanitarios, Ya había izado la bandera de Palestina tras la clasificación a octavos y dedicó el logro a ambos pueblos, lo que motivó una carta de agradecimiento de la Federación Palestina de Fútbol.

Entre su antigua aparición televisiva y sus últimas declaraciones, los seguidores consideran que la postura de Hossam Hassan respecto a Palestina se ha mantenido constante a lo largo de los años, lo que ha dado un nuevo impulso a ese antiguo fragmento, coincidiendo con el gran interés que han suscitado sus declaraciones antes del esperado partido contra Argentina, previsto para esta tarde de martes.

Lee también:
El dolor es enorme… Ancelotti rompe su silencio tras la debacle de Brasil
Ronaldo: «Me voy con la conciencia tranquila… y Portugal no había ganado nada antes de mí»
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google