Un informe periodístico afirmó, este domingo, que el Barcelona quiere imitar el modelo del Real Madrid en el actual mercado de fichajes estival.

El Real Madrid vive este verano un mercado de fichajes enorme, ya que el club blanco invierte intensamente para dotar a José Mourinho de un equipo potente, lo que permitirá al "Special One" recuperar el título de LaLiga y la Liga de Campeones con una plantilla de los mejores jugadores.

Y si el Real Madrid es capaz de invertir tal cantidad este verano, se debe también a la recuperación de sumas cuantiosas gracias a su academia juvenil.

En total, el club ha recuperado cerca de 200 millones de euros este verano, mediante la venta de jugadores actuales y los traspasos de futbolistas de los que el Real Madrid aún conserva el 50% de sus derechos.

Y el asunto no ha terminado aún, ya que se espera que tanto Jacobo Ramón (Como) como Sergio Arribas (Almería) aporten sumas cuantiosas. Es un modelo innovador que ha demostrado su eficacia y alta rentabilidad.

El Barcelona desea seguir sus pasos. Consciente de la calidad de los jóvenes jugadores de la academia de La Masía, el Barcelona pretende imitar a su rival tradicional y empezar a aprovecharlos para reforzar sus recursos financieros.

Así lo informó la emisora "Cadena SER", explicando que el club catalán conservará ahora el 50% de los derechos de venta de los jugadores.

Y el asunto comenzará con la salida de Jofre Torrents, el joven lateral cuyo traspaso al Ajax se prevé.

Será una cesión con opción de compra por valor de 5 millones de euros. En caso de que se active esta opción y permanezca en el Ajax de forma permanente, el Barcelona conservará el 50% de sus derechos, además de una opción de recompra por 20 millones de euros.

Y esta se convertirá en la situación habitual para todos los jugadores de la cantera que sean vendidos. Es una manera de asegurar ingresos adicionales a medio plazo, o incluso de facilitar su recuperación si se convierten en estrellas y el Barcelona desea su regreso.