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En una noche que fue testigo de un duelo intenso entre Bélgica y Turquía, los focos no apuntaban únicamente al ganador, sino al joven astro que obligó a todos a hablar de él. El belga Kevin De Bruyne, uno de los mejores centrocampistas del mundo, mostró su enorme admiración por el talento del turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, al que describió como un "talento excepcional" que tendrá un futuro brillante.

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El centrocampista belga no dudó en elogiar al joven jugador del Real Madrid, tras el partido en el que De Bruyne desempeñó un papel decisivo en la victoria de su equipo, pero al mismo tiempo destacó el talento de Güler, señalando que la selección turca necesita repartir más responsabilidades entre sus jugadores para no depender tanto de él.

De Bruyne afirmó, en unas declaraciones a la prensa recogidas por "Mundo Deportivo": "Creo que Arda da lo mejor de sí por Turquía. No creo que le resulte fácil, porque muchos solo lo miran a él, pero Turquía es un buen equipo. Quizá la situación sería mejor si otros jugadores asumieran más riesgos y responsabilidades".

Las palabras de De Bruyne reflejan la enorme presión que soporta Güler pese a su juventud, ya que se ha convertido en la principal estrella de la selección turca y en el jugador del que la afición espera la solución en cada partido, una carga pesada para un futbolista que todavía está al inicio de su carrera profesional.

El actual jugador del Nápoles reconoció que Bélgica vigiló de cerca al futbolista del Real Madrid durante la preparación del encuentro, trazando un plan especial para limitar su peligrosidad, y explicó: "Todos saben que hay que vigilarlo. Intentamos centrarnos más en él y trasladar la responsabilidad a otros jugadores".

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Estas declaraciones confirman el gran estatus que ha alcanzado Güler en poco tiempo, pues ya no es solo una promesa en el Real Madrid, sino que se ha convertido en un jugador sobre el que los rivales construyen sus planes y al que se le prepara un marcaje especial, algo que normalmente solo ocurre con las grandes estrellas.

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De Bruyne elogió el talento del jugador turco y le auguró un futuro brillante, afirmando: "Es un talento excepcional, juega en uno de los mejores clubes del mundo y todavía es joven, así que seguirá brillando, y el resto de los clubes deben fijarse bien en su rendimiento".

El elogio de De Bruyne viene a confirmar la gran evolución que vive Güler esta temporada con el Real Madrid, donde ha empezado a tener más minutos y demuestra en cada aparición que posee una visión excepcional y la capacidad de marcar la diferencia, ya sea con pases decisivos o con disparos precisos.

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Güler atraviesa un estado de madurez precoz, pues tras sufrir al principio en el Real Madrid con las lesiones y la falta de participación, logró darle la vuelta por completo a la situación y se convirtió en uno de los nombres en los que confía el cuerpo técnico y en los que confían sus compañeros dentro del campo.

En cuanto a la selección turca, la advertencia de De Bruyne parece acertada, pues el equipo cuenta con un buen grupo de jugadores, pero necesita repartir mejor los roles, para que Güler no se convierta en el único que carga con el peso y encuentre quien le ayude a llevar al equipo hacia la consecución de grandes resultados.

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Muchos seguidores consideran que el elogio de un jugador de la talla de De Bruyne, que se ha enfrentado a las grandes estrellas del mundo a lo largo de su carrera, es un fuerte respaldo al talento de Güler y confirma que va por el buen camino para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo en los próximos años.

Entre el elogio de las leyendas, la presión de la afición y la ambición del Real Madrid, Arda Güler se encuentra ante una oportunidad dorada para escribir su propia historia. ¿Logrará el talento turco convertir estos elogios en campeonatos y títulos, y demostrar que De Bruyne tenía razón cuando lo describió como un talento excepcional?