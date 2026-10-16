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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Un sueño pendiente que persigue a Benzema: ¿volverá a su antigua casa?

K. Benzema
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Tras su salida del Al Hilal

Karim Benzema no ha perdido la esperanza de regresar a sus raíces, ya que la idea de vestir la camiseta del Olympique de Lyon sigue rondando al delantero francés, pese a haber cumplido 38 años y a estar alejado de los terrenos de juego sin club, tras la rescisión de su contrato con el Al Hilal saudí.

Karim Djaziri, exagente de Benzema, reveló que el regreso a Lyon representa un deseo antiguo de la estrella francesa, y aseguró que su vinculación con Arabia Saudí impidió que se hiciera realidad este verano.

Djaziri declaró, durante su aparición en el programa "Rioolo Club": "Ha pensado en volver a Lyon durante mucho tiempo. Es su ciudad, su equipo y su club. Y a diferencia de muchos jugadores, Karim solo ha jugado en dos clubes, algo poco habitual en el fútbol moderno".

Djaziri también criticó, en declaraciones recogidas por el portal francés "Foot Mercato", el proyecto futbolístico saudí, al considerar que comprar clubes europeos le habría dado a Arabia Saudí mayor notoriedad que crear una liga propia.

Y pese a no estar vinculado a ningún club en la actualidad, el delantero francés no ha anunciado su retirada del fútbol, mientras su futuro continúa siendo incierto, en medio de las dudas sobre su capacidad para seguir jugando y sobre la posibilidad de cumplir el sueño de volver a Lyon antes de bajar el telón de su carrera.

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