Un plan claro: ¿por qué viajó Mbappé a París con su novia pese a la lesión?

El cuerpo técnico del Real Madrid, dirigido por José Mourinho, ha acordado con su estrella Kylian Mbappé un plan para su recuperación, con el objetivo de que esté listo para regresar antes del esperado partido ante el Barcelona.

Mbappé abandonó la concentración de la selección francesa tras sufrir una lesión durante el primer partido del parón internacional, frente a Turquía, justo en el momento en el que celebraba su gol.

El delantero francés sintió un claro dolor en su rodilla izquierda y se llevó rápidamente la mano a la zona, antes de intentar continuar jugando, pero no pudo seguir y pidió el cambio.

Según informaron los medios de comunicación, la decisión de Mbappé de retirarse en ese momento quizá le evitó una lesión más grave, ya que el Real Madrid considera que, de haber continuado jugando pese al dolor, la lesión podría haberse agravado notablemente y tal vez habría requerido una intervención quirúrgica, lo que habría supuesto un periodo de ausencia mucho más prolongado.

Sin embargo, las pruebas médicas a las que se sometió el jugador en la capital española resultaron relativamente tranquilizadoras.

El Real Madrid anunció que Mbappé sufre una «hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda», con una estimación de ausencia de unas dos semanas.

El Real Madrid no quiere arriesgar

Según publicó el diario As, lo más probable es que Mbappé no juegue ante el Villarreal el próximo 10 de octubre, incluso en caso de recuperarse en el plazo previsto, como medida de precaución por parte del club, sobre todo porque poco después espera al equipo una cita de mayor importancia: el Clásico frente al Barcelona el 25 de octubre en el Camp Nou.

Por el momento, el Real Madrid no ve necesario precipitar el regreso de su delantero francés, ya que la prioridad es recuperar por completo su puesta a punto y evitar cualquier recaída que pueda afectar a su participación en el duelo ante el Barcelona.

Permiso con la aprobación de Mourinho

Mbappé pasa actualmente unos días en París junto a su pareja y sus amigos, en un viaje que se realizó con la aprobación de José Mourinho y su cuerpo técnico, además del cuerpo médico del Real Madrid.

Los departamentos competentes del club consideran que la lesión de Mbappé no requiere en estos momentos más que descanso activo, y que su presencia en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas no le aportaría ninguna ventaja adicional en el proceso de recuperación.

Las palabras «acordado» y «coordinado» se repiten al hablar de la manera en la que el Real Madrid gestiona la fase de recuperación de Mbappé, en alusión a que todos los pasos se dan en coordinación entre el jugador y los cuerpos técnico y médico.

Mbappé tampoco participó en el entrenamiento del Real Madrid celebrado en Valdebebas el jueves, y comenzará a intensificar el trabajo durante la próxima semana, pero sin fijarse como objetivo concreto llegar al duelo ante el Villarreal.

Respuesta a un informe de El Chiringuito

La información del diario As responde a lo que mencionó el programa El Chiringuito este jueves sobre Mbappé.

El famoso programa español reveló: «Mbappé no ha acudido al centro de entrenamiento de Valdebebas durante los dos últimos días, pese a su lesión y a su necesidad de tratamiento».

Uno de los invitados explicó: «Es desconcertante. Llega lesionado desde Francia, pero no recibe tratamiento en la ciudad en la que juega».

El programa afirmó, respaldando su postura con vídeos e imágenes, que el delantero lesionado se encuentra en París, donde fue visto en compañía de su novia Ester Expósito.

Este comportamiento ha provocado un gran revuelo en España. Pero no es la primera vez, ya que anteriormente su viaje a Cerdeña mientras estaba lesionado la temporada pasada generó una extrañeza similar.

Queda por ver si el delantero contó con la aprobación de su club y del cuerpo médico, algo que se da por probable. En cualquier caso, esto da un argumento sólido a quienes lo acusan de fingir la lesión.