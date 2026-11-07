Alí Maher, director técnico del Ceramica Cleopatra, está cada vez más cerca de asumir la dirección técnica de la selección de Egipto, en sustitución de Hossam Hassan, después de que la Federación de Fútbol haya decidido encomendarle la tarea, con el inicio de las gestiones para formar el nuevo cuerpo técnico, según el periodista Ibrahim Fayek.

Fayek señaló a través de su cuenta en "X" que los responsables de la Federación de Fútbol esperan a que Alí Maher termine su partido, que se disputa actualmente ante Abu Qir en la Copa de Egipto, para reunirse con él y acordar los detalles de su nombramiento, además de definir la composición del cuerpo técnico auxiliar.

Se espera que Mohamed Abdelkarim asista a Alí Maher en su labor, mientras que la junta directiva de la Federación de Fútbol desea mantener a Mohamed Abdelwahed dentro del nuevo cuerpo técnico.

Fayek ya había revelado que se había tomado la decisión de no continuar con Hossam Hassan en su cargo, asegurando que el anuncio oficial de su salida se produciría esta misma noche.

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Fayek escribió a través de su cuenta oficial en la red social "Facebook": "Se acabó. La decisión ya está tomada y se anunciará esta noche. Hossam Hassan no será el director técnico de la selección de Egipto".

Esto ocurre en medio del aumento de las crisis que rodean al cuerpo técnico en los últimos tiempos, después de que la Federación de Fútbol emitiera un comunicado en el que pedía a los medios de comunicación y a la afición calma y alejarse de la escalada, asegurando que el interés de la selección y su estabilidad están al frente de sus prioridades.

Estos acontecimientos también coincidieron con la decisión del Consejo Superior de Regulación de los Medios de prohibir a Hossam Hassan aparecer en los medios de comunicación, a raíz de asuntos que generaron polémica fuera del ámbito deportivo, además de las presiones a las que se vio sometido el director técnico tras la disputa que surgió entre él y el capitán de la selección, Mohamed Salah, durante el parón del pasado octubre.

Los nombres de Alí Maher y Hossam El Badry se habían barajado entre los candidatos para suceder a Hossam Hassan, antes de que las miradas se dirigieran al entrenador del Ceramica Cleopatra, a la espera de lo que resulte de las negociaciones y de la esperada reunión con los responsables de la Federación de Fútbol.