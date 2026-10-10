Un muro que no cae fácilmente: el Barcelona ante un desafío excepcional en el Camp Nou

Entre el fútbol ofensivo del Barcelona y el apego del Getafe a su estilo defensivo basado en los balones largos, todas las miradas se dirigen a un enfrentamiento que encierra un claro duelo táctico, encabezado por los porteros Joan García y David Soria, en un choque en el que el conjunto catalán busca imponer su ritmo ante un rival obstinado cuya defensa resulta difícil de penetrar.

El Barcelona recibe esta noche a su homólogo el Getafe en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de la competición de LaLiga, en un duelo del que ha advertido el técnico Hansi Flick, quien subrayó que superar los desafíos del mes de octubre no será fácil, especialmente con la ausencia de Raphinha en las filas de su equipo.

A pesar de la similitud entre ambos equipos en cuanto al número de goles encajados, con 7 goles cada uno, las estadísticas de los dos porteros revelan una clara diferencia en el estilo de juego, según informó el diario español «Mundo Deportivo».

David Soria ha intentado ejecutar 191 pases largos, la cifra más alta entre los jugadores de LaLiga, mientras que el registro de Joan García no superó los 31 pases, situándose en el puesto 37 de esta clasificación.

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Esta diferencia refleja la dependencia del Getafe del juego directo y del envío de balones largos hacia sus delanteros, frente a la preferencia del Barcelona por construir las jugadas desde atrás, conservar el balón y no recurrir a los pases largos salvo en caso de necesidad.

Joan García supera a su homólogo en precisión de pase, con un porcentaje del 87% frente al 50% de Soria, mientras que el portero del Getafe aventaja en número de paradas, tras haber despejado 23 remates, frente a las 11 paradas del guardameta del Barcelona. Asimismo, el porcentaje de paradas de Soria alcanzó el 77%, frente al 69% de Joan García.

Se espera que el Barcelona recupere los servicios de Joan García tras su recuperación de la lesión de rodilla que lo mantuvo alejado del enfrentamiento ante el Sevilla y que también le privó de participar durante el parón internacional, para regresar a proteger la portería del equipo en una nueva prueba ante el Getafe.

Las miradas se dirigen también a David Soria, que sigue escribiendo su nombre en los registros de LaLiga, tras alcanzar los 197 partidos consecutivos como titular, quedando a las puertas de su encuentro número 198 en una serie excepcional, durante el duelo ante el Barcelona.

El portero del Getafe inició esta serie el 13 de agosto de 2021, cuando jugó ante el Valencia en el estadio de Mestalla, y no ha perdido su puesto de titular desde entonces, pese a la sucesión de entrenadores al frente del equipo, entre ellos Míchel, Quique Sánchez Flores y José Bordalás.

Tras más de cinco años de continuidad, Soria sigue manteniendo su lugar bajo los palos, en una estampa que refleja la confianza de los cuerpos técnicos en él y otorga al duelo del Camp Nou una dimensión adicional, entre un portero cuyo equipo se apoya en la solidez y el juego directo, y otro que forma parte del sistema del Barcelona basado en la posesión y la construcción del juego desde atrás.